Tragiczny lot balonem w Zielonej Górze. Aeroklub żegna Jagodę. „Będziemy ją pamiętać za szeroki uśmiech”

„Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy…” – poruszający wpis Aeroklubu

Aeroklub Ziemi Lubuskiej opublikował emocjonalne oświadczenie, w którym żegna swoją koleżankę i instruktorkę. Słowa, które zamieścili, chwytają za serce.

„Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o tragicznej śmierci naszej koleżanki, pilotki Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, Jagody Gancarek.”

W pożegnaniu podkreślono, że Jagoda była nie tylko świetną pilotką, ale też osobą, która zarażała innych pasją do latania.

„Miała duże doświadczenie lotnicze i tym doświadczeniem dzieliła się z innymi.”

Utytułowana mistrzyni. „Będziemy ją pamiętać za szeroki uśmiech”

Jagoda Gancarek była jedną z najbardziej obiecujących młodych pilotek w Polsce. W ubiegłym roku zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Kobiet podczas XI Balonowych Mistrzostw Kobiet w Nałęczowie. W środowisku lotniczym była znana z pracowitości, talentu i ogromnego zaangażowania.

„Będziemy ją pamiętać za pasję i serdeczność, a przede wszystkim za szeroki uśmiech i miłość do latania” – napisano w oświadczeniu.

Jagoda latała jako instruktorka samolotowa i pilotka samolotów przeciwpożarowych. Wielu młodych adeptów lotnictwa zawdzięcza jej pierwsze kroki w powietrzu.

Tragedia podczas porannego lotu

Do wypadku doszło 9 marca, podczas pierwszych po zimie lotów balonowych. Balon wystartował o 6:30 z lotniska w Przylepie. W pewnym momencie, nad miastem, kosz balonu uderzył w blok mieszkalny. Jagoda wypadła na dach budynku. Mimo szybkiej akcji ratowników, jej życia nie udało się uratować.

Dwie pozostałe kobiety, które były w koszu, zdołały awaryjnie wylądować w rejonie dworca PKP. Ich życiu nic nie zagraża.

Środowisko lotnicze w żałobie

Wpis Aeroklubu kończy się słowami wsparcia dla bliskich tragicznie zmarłej pilotki:

„Myślami jesteśmy z jej rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi członkami Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Składamy najgłębsze kondolencje.”

Wstrząśnięci są także przedstawiciele władz województwa.

Marszałek województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski powiedział:

„Składamy wyrazy współczucia jej koleżankom i kolegom z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.”

Co wydarzyło się w powietrzu? Odpowiedź przyniosą śledczy

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych rozpoczęła analizę zdarzenia. W balonie znajdowały się doświadczone osoby, dlatego środowisko lotnicze zadaje sobie jedno pytanie: jak mogło dojść do tak dramatycznego wypadku?

Na odpowiedź trzeba będzie poczekać, ale jedno jest pewne — śmierć Jagody Gancarek to ogromna strata dla polskiego lotnictwa.

