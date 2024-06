Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 1 czerwca wieczorem na ul. Sulechowskiej w Kargowej. Trzy kobiety w wieku 72, 46 i 28 lat - babcia, matka i wnuczka wracały z festynu zorganizowanego z okazji Dni Kargowej. Kobiety weszły na jezdnię i w tym momencie zostały potrącone przez fiata punto, za którego kierownicą siedział 22-latek. Uderzenie było tak silne, że poszkodowane zostały dosłownie wyrzucone na kilkadziesiąt metrów. Dwie z potrąconych kobiet zginęły na miejscu, a trzecia z nich zmarła w szpitalu.

Tragicznym wypadkiem wstrząśnięta jest cała lokalna społeczność. Smutku nie kryje również burmistrz Kargowej, która przyznaje w rozmowie z portalem o2.pl, że znała kobiety, które zginęły w wypadku.

- Znałam osobiście ofiary wypadku - mówi dziennikarzom o2.pl Marta Paron. - Ktokolwiek by zginął, dotknęłoby mnie to w ten sam sposób. Widzieliśmy się na tym festynie kilkanaście minut wcześniej. To tym bardziej szokuje, że z minuty na minutę już tych osób po prostu nie ma. To był szok dla każdego.

W mieście panuje żałoba. Z powodu tragedii odwołano m.in. część imprez. O tragicznej śmierci trzech kobiet mówi się również w całej Polsce. Z całego kraju płyną wyrazy współczucia, jednak pojawia się również hejt. Niektórzy nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji, dając popis swojej głupoty i często podpisując się pod nim swoim nazwiskiem. W komentarzach w mediach społecznościowych padły obrzydliwe słowa o "świętych krowach", a nawet "trzech wiedźmach".

Wiadomo, że 22-letni kierowca punto w chwili wypadku był trzeźwy. Policja wciąż wyjaśnia okoliczności tragedii i ustala, czy dostosował prędkość do obowiązującego w tym miejscu ograniczenia.

