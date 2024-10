Uciekł przed niemieckimi policjantami do Polski

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 28 września. Dyżurny komisariatu w Gubinie (woj. lubuskie) otrzymał informację z Centrum Współpracy w Świecku o prowadzonym przez niemieckich policjantów pościgu transgranicznym za kierowcą samochodu marki Peugeot Boxer, który nie zatrzymał się do kontroli na terenie Niemiec i po przekroczeniu granicy w Gubinku, wjechał na teren Polski, gdzie kontynuował ucieczkę w stronę Zielonej Góry.

- Informacja niezwłocznie przekazana została będącym w służbie policjantom, a także za pośrednictwem dyżurnego krośnieńskiej komendy, trafiła do funkcjonariuszy prewencji, którzy w Brzózce wystawili posterunek blokadowy - informuje kom. Justyna Kulka z KMP w Krośnie Odrzańskim. - Kierujący pomimo wydawanych sygnałów nie zatrzymał się. Mundurowi niezwłocznie ruszyli za nim, dołączając do już trwającego pościgu prowadzonego przez niemieckich policjantów oraz krośnieńskiej drogówki.

26-latek nie tylko ukradł samochód

Podczas ucieczki mężczyzna nie reagował na żadne sygnały nakazujące zatrzymanie się. Dodatkowo stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, zajeżdżał drogę policjantom. W pewnym momencie zjechał z drogi krajowej w kierunku miejscowości Nowy Zagór. Tam stracił panowanie nad pojazdem i najechał na skarpę. Policjanci wykorzystali sytuację, podbiegli do kierowcy i zatrzymali go.

- Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 26-latek nie ma uprawnień do kierowania, a pojazd o wartości ponad 141 tysięcy złotych został skradziony z terenu Niemiec - tłumaczy kom. Justyna Kulka. - Nadto w toku dalszych czynności poddano kierującego badaniu testerem na obecność narkotyków w organizmie, wynik okazał się pozytywny.

Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań. 26-latek trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnie usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem do samochodu oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Odpowie on także za prowadzenie pojazdu bez uprawnień oraz jeśli badania potwierdzą obecność substancji psychoaktywnych w organizmie, za kierowanie pod ich wpływem.

W poniedziałek, 30 września) Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim przychylił się do wniosku krośnieńskiej policji i prokuratury o zastosowanie wobec 26-latka tymczasowego aresztowania. Mężczyzna najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

Zabezpieczony na policyjnym parkingu skradziony samochód, po czynnościach procesowych zostanie zwrócony właścicielowi.

