Z czego słynie Łukasz Mejza? O tych sprawach mówiła cała Polska

Łukasz Mejza - kim jest?

Łukasz Mejza urodził się 15 maja 1991 r. w Zielonej Górze. Uczył się na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku stosunki międzynarodowe. To na tamtejszej uczelni w 2017 r. zdobył tytuł licencjata. A następnie zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Po raz pierwszy jego nazwisko pojawiło się w polityce w 2014 r., gdy w wyborach samorządowych uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego z listy zorganizowanego przez Wadima Tyszkiewicza komitetu Lepsze Lubuskie. W 2015 r. poparł w wyborach prezydenckich Pawła Kukiza. A w 2018 r. uzyskał reelekcję z klubu Bezpartyjnych Samorządowców.

Z czego znany jest poseł Mejza? O tym nazwisku słyszał prawie każdy

Łukasz Mejza od 2021 r. był posłem na Sejm IX kadencji. W czerwcu 2021 r., gdy objął mandat poselski po zmarłej Jolancie Fedak z PSL. W ciągu trzech miesięcy wstąpił do Partii Republikańskiej Adama Bielana i został wiceministrem sportu. Łukasz Mejza miał promować dyskusyjne metody leczenia i zarabiać na chorych ludziach oraz zbiórkach pieniędzy. Po doniesieniach medialnych ustąpił ze stanowiska w grudniu 2021 r. "Leczymy nieuleczalne" brzmiało hasło reklamowe firmy Łukasza Mejzy. Ta sama firma oferowała skuteczne wyleczenie z choroby Alzheimera czy Parkinsona, a także zapewniała skuteczną walkę z autyzmem. To nie koniec nagłośnienia działań posła Mejzy. W jeden dzień złożył 40 interpelacji. Dla porównania przemawiał ówcześnie, tj. w 2021 r. dwa razy w Sejmie. Później były problemy z jego oświadczeniem majątkowym. Można było by się spodziewać, że na chwilę ucichnie nazwisko Mejzy. Jednak pojawił się on w marcu 2023 r. w siedzibie zielonogórskiego klubu żużlowego. Tym samym zdenerwował kibiców Falubazu. Zielonogórzanie wtargnęli do środka i wykrzykiwali niecenzuralne hasła pod adresem Łukasza Mejzy, który ma związek ze ściągnięciem grupy Enea do żużla. Podczas tamtej konferencji prasowej zapowiadał "wagony pieniędzy" dla lubuskiego sportu.

Łukasz Mejza startuje z list Prawa i Sprawiedliwości

Łukasz Mejza ponownie ubiega się o mandat posła. Startuje z list Prawa i Sprawiedliwości z pozycji numer 11. Przypomnijmy, że wybory do Sejmu odbędą się 15 października 2023, w niedziele.

