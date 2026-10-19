Wsyp pół łyżeczki tej przyprawy do nory. Nornice opuszczą twój ogród na zawsze

Uszkodzone korzenie oraz usychające pędy sygnalizują, że nornice dewastują twoje uprawy, stwarzając duże niebezpieczeństwo dla wyglądu całej posesji.

W miejsce drastycznych metod można zastosować przyjazne środowisku triki, wykorzystujące naturalną wrażliwość tych małych szkodników na konkretne bodźce.

Wystarczy umieścić drobną ilość kuchennej przyprawy w norze, aby zmusić gryzonie do natychmiastowej ewakuacji i zabezpieczyć teren przed inwazją.

Dlaczego nornice pojawiają się w ogrodzie i niszczą uprawy?

Nornice najchętniej osiedlają się tam, gdzie mają zapewniony stały dostęp do pokarmu i bezpieczne kryjówki. Idealne warunki do ich bytowania stwarza obfita roślinność, zalegająca ściółka, pryzmy kompostowe oraz wilgotna, łatwa do drążenia gleba. Wyjątkowo łakomym kąskiem dla tych ssaków są działki obfitujące w warzywa, młode sadzonki czy cebulki kwiatowe. Prawdziwy problem dla ogrodnika rozpoczyna się w momencie, gdy intruzi zaczynają zjadać podziemne cebulki i korzenie roślin.

Jak rozpoznać obecność nornic w ogrodzie po śladach?

Jednym z pierwszych sygnałów obecności tych szkodników są niewielkich rozmiarów okrągłe dziury w ziemi oraz płytko wydrążone tunele tuż pod powierzchnią trawy. Często dochodzi do sytuacji, w której ziemia delikatnie się zapada, a uprawy zaczynają niespodziewanie usychać, nawet w przypadku regularnego nawadniania. W przeciwieństwie do kretów, zwierzęta te nie usypują typowych kopców. Ponieważ same dziurki w ziemi nie dają absolutnej pewności co do tożsamości intruza, konieczne jest poszukanie innych dowodów ich żerowania.

Pieprz cayenne na nornice. Wsyp pół łyżeczki przyprawy do nory

Jednym z najpopularniejszych, domowych rozwiązań na wypędzenie tych ssaków jest zastosowanie pieprzu cayenne. Tę intensywną przyprawę w ilości około pół łyżeczki trzeba zaaplikować prosto do wlotu wydrążonego korytarza. Z uwagi na ostry aromat oraz obecność drażniącej kapsaicyny, zwierzęta szybko tracą ochotę do przebywania w swoich podziemnych labiryntach. Konieczne jest jednak zachowanie rozwagi, by nie stosować tej metody w miejscach, w których bawią się dzieci, psy, koty lub przebywają inne domowe pupile.

Jak zapobiegać nornicom w ogrodzie i chronić cebulki?

By definitywnie zapobiec ponownemu osiedlaniu się nornic, trzeba regularnie sprzątać zalegające fragmenty roślinności, unikać zbyt grubej warstwy ściółki i stosować specjalne koszyczki ochronne na cebulki oraz delikatne korzenie. Dodatkowo warto się skontrolować, czy na terenie posesji nie znajdują się łatwo dostępne zasoby żywności. Aplikacja wspomnianej, ostrej przyprawy do otworów w ziemi skutecznie zablokuje gryzoniom chęć do ponownego wykorzystywania sieci wydrążonych korytarzy.

13

Quiz. Przysłowia o jesieni. Sprawdź, czy znasz je wszystkie Pytanie 1 z 12 "Gdy zbyt ... jesień trzyma, nagle przyjdzie zima" Krótko Długo Mocno Następne pytanie