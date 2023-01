i Autor: pasja1000/cc0/Pixabay.com Dwóch mężczyzn w wieku 53 i 70 lat zostało znalezionych martwych w domu jednorodzinnym w Radoszewicach pod Pajęcznem, zdj. ilustracyjne

Dramat w Radoszewicach

Dwóch mężczyzn nie żyje! Szokująca tragedia w domu jednorodzinnym pod Pajęcznem

Dwóch mężczyzn w wieku 53 i 70 lat zostało znalezionych martwych w domu jednorodzinnym w Radoszewicach pod Pajęcznem. Jak informuje tamtejsza policja, do tragedii doprowadził prawdopodobnie niedopałek papierosa, przez co doszło do zaprószenia ognia i zadymienia. Ofiary zatruły się tlenkiem węgla i zmarły. Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu.