28-letnia Marta zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Dramatyczny apel koleżanki. "Synek czeka na Ciebie i tęskni"

Komisariat Policji Bydgoszcz-Wyżyny poszukuje Marty Kamińskiej zamieszkałej przy ul. Szarych Szeregów w Bydgoszczy, która 10 lipca 2023 r. około godziny 19:00 wyszła z miejsca zamieszkania do koleżanki i do chwili obecnej do niego nie powróciła i nie skontaktowała się z rodziną. Rodzina oraz znajomi bydgoszczanki nie tracą nadziei na jej odnalezienie. - Bardzo proszę o pomoc. Martusia, synek czeka na Ciebie i tęskni. Wracaj do nas - zaapelowała w mediach społecznościowych znajoma 28-latki.

Rysopis Marty Kamińskiej:

wzrost 160 cm,

szczupła sylwetka,

włosy za ramiona koloru kasztanowego,

tatuaż na lewym przedramieniu od strony wewnętrznej - skrzydła anioła.

i Autor: Nadesłane

W chwili zaginięcia poszukiwana ubrana była w jasną koszulkę z krótkim rękawem zapinaną na guziki, niebieskie jeansy, czarne tenisówki z jasną podeszwą. Posiadała przy sobie małą czarną torebkę.

Osoby znające miejsce pobytu w.w. proszone są o kontakt z Dyżurnym KP Bydgoszcz-Wyżyny pod numerem telefonu 47-751-15-59 lub 112.

