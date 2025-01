44-latek przez lata skutecznie ukrywał się w Holandii! W końcu wpadł w ręce policji

Kamil żył tylko 18 lat. Jego mama ma żal do Boga. "Oddaj mojego synka"

łzy same cisną sie do oczu

Egzamin zawodowy 2025: Co jeśli nie zdam egzaminu zawodowego? Każdy uczeń ma kilka rozwiązań

44-latek, od ponad dwóch lat unikał kary za oszustwa gospodarcze z lat 2008–2011. Posługiwał się nierzetelnymi fakturami VAT, fałszując dokumentację zakupów i usług, co stało się jego źródłem dochodu.

W konsekwencji doprowadził do uszczuplenia wymaganych należności publicznoprawnych o kwotę ponad 11 milionów złotych, z czego uczynił sobie stałe źródło dochodu. Od tamtego czasu 44-letni świecianin unikał „odsiadki”.

Zobacz: Kamil żył tylko 18 lat. Jego mama ma żal do Boga. "Oddaj mojego synka"

Po długim śledztwie, kryminalni z Komendy w Świeciu doprowadzili do wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania przez sąd w Bydgoszczy. Dzięki współpracy międzynarodowej zatrzymano go w Holandii. Po ekstradycji mężczyzna został przewieziony do Polski i rozpoczął odbywanie kary.

Teraz za popełnione przestępstwo najbliższych 5 lat spędzi w więzieniu.

Były policjant na ławie oskarżonych. Wstrząsające ustalenia biegłych. Szczegóły mrożą krew w żyłach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.