łzy same cisną sie do oczu

Kamil żył tylko 18 lat. Jego mama ma żal do Boga. "Oddaj mojego synka"

Kamil przeżył na tym świecie zaledwie 18 lat. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym w Świeciu. W Polsce codziennie dochodzi do wielu takich tragedii, a liczba ofiar wypadków drogowych wciąż jest zbyt wysoka. Matka Kamila, zrozpaczona po stracie syna, przelała swój ból na papier. Napisała list do Boga, błagając go o zwrot życia ukochanego dziecka. Pogrzeb Kamila zaplanowano na najbliższą sobotę (18 stycznia).