50-latek na moment przykucnął przy rowerze. Chwilę później doszło do tragedii!

Tragiczny wypadek podczas omijania. 50-letni rowerzysta nie miał szans

Do tragedii doszło w niedzielę, 28 czerwca, około godziny 14.30 w miejscowości Trzaski. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 50-letni rowerzysta zatrzymał się na poboczu i przykucnął przy swoim rowerze. W tym samym czasie 63-letni kierowca mercedesa, omijając inny pojazd, częściowo zjechał na pobocze. Chwilę później potrącił rowerzystę.

- W wyniku odniesionych obrażeń 50-latek poniósł śmierć na miejscu. Kierujący samochodem był trzeźwy. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy – informują policjanci z Inowrocławia.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii. Ważny apel do kierowców

Na miejscu wypadku policjanci przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Śledczy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu wyjaśniają dokładne okoliczności oraz przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie sposobu jazdy do panujących warunków i sytuacji na drodze. Szczególną uwagę należy zachować podczas wykonywania manewrów wyprzedzania i omijania oraz w miejscach, gdzie mogą znajdować się niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – dodają policjanci.

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