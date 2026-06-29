50-latek na moment przykucnął przy rowerze. Chwilę później doszło do tragedii!

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-06-29 15:21

Chwila nieuwagi kosztowała ludzkie życie! 50-letni rowerzysta zatrzymał się na poboczu w miejscowości Trzaski koło Inowrocławia (woj. kujawsko-pomorskie) i przykucnął przy swoim rowerze. Chwilę później został potrącony przez samochód osobowy. Mimo odniesionej pomocy mężczyzna zginął na miejscu. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii. 63-letniemu kierowcy zatrzymano prawo jazdy. Szczegóły poniżej.

Rower leżący na poboczu drogi obok radiowozów policji na miejscu tragicznego wypadku w Trzaskach, gdzie 50-letni rowerzysta zginął po potrąceniu przez samochód. Więcej szczegółów na naszym portalu.
Autor: KPP Inowrocław/ Materiały prasowe

Tragiczny wypadek podczas omijania. 50-letni rowerzysta nie miał szans

Do tragedii doszło w niedzielę, 28 czerwca, około godziny 14.30 w miejscowości Trzaski. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 50-letni rowerzysta zatrzymał się na poboczu i przykucnął przy swoim rowerze. W tym samym czasie 63-letni kierowca mercedesa, omijając inny pojazd, częściowo zjechał na pobocze. Chwilę później potrącił rowerzystę.

- W wyniku odniesionych obrażeń 50-latek poniósł śmierć na miejscu. Kierujący samochodem był trzeźwy. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy – informują policjanci z Inowrocławia.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii. Ważny apel do kierowców

Na miejscu wypadku policjanci przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Śledczy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu wyjaśniają dokładne okoliczności oraz przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie sposobu jazdy do panujących warunków i sytuacji na drodze. Szczególną uwagę należy zachować podczas wykonywania manewrów wyprzedzania i omijania oraz w miejscach, gdzie mogą znajdować się niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – dodają policjanci.

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