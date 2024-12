55-letnia Iwona Gaj z Bydgoszczy zniknęła bez śladu. Policja apeluje o pomoc

Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon poszukuje 55-letniej Iwony Gaj, która w niedzielę, 1 grudnia 2024 r. pomiędzy godziną 6:00, a 10:00 wyszła z miejsca zamieszkania przy ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy i do chwili obecnej brak z nią kontaktu. Mundurowi przekazują rysopis kobiety i apelują o pomoc w jej odnalezieniu.

wiek z wyglądu 50 lat,

wzrost 174 cm,

szczupła sylwetka,

włosy czarne, półdługie,

oczy ciemne,

waga około 50-60 kg.

Brak szczegółowych danych o ubiorze kobiety, prawdopodobnie była ubrana na ciemno, mogła posiadać torebkę typu nerka przewieszoną przez piersi. Osoby znające miejsce pobytu w.w. proszone są o kontakt z Dyżurnym KP Bydgoszcz-Fordon pod numerem telefonu 47 751 58 59/ 47 751 58 10 lub 112.

Trwają poszukiwania Jowity Zielińskiej

Przypomnijmy - Jowita Zielińska z Lisin przepadła bez śladu kilka miesięcy temu. 6 lipca kobieta jak co dzień wracała po pracy w sklepie mięsnym w Rypinie do swojego domu. Część trasy 30-latka pokonywała na rowerze. Monitoring uchwycił Jowitę, gdy wjeżdża na leśną drogą w okolicach Rojewa, będąc zaledwie kilometr od miejsca zamieszkania. Kamery nie zarejestrowały jednak momentu jej wyjazdu z szosy ani tego, by na niej zawróciła. Do tej pory nie wiadomo, co stało się z 30-latką. W sierpniu, miesiąc po jej zaginięciu, w lesie w Wierzchowiskach, 5 km od domu poszukiwanej, odnaleziono porzucony rower Jowity. Nie wiadomo, od kiedy się tam znajdował, ani czy został tam przez kogoś podrzucony. Rodzina 30-latki zapewnia, że "damkę" znaleziono w miejscu, którego Jowita na pewno nie znała.