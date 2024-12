"Serce się łamie..."

Bartek wypadł z kajaka i się utopił! Chciał pomóc umierającemu strażakowi

37-letni Bartek B. uwielbiał swój kajak. Bez dwóch zdań była to jego wielka pasja. - Kochał pływanie kajakiem i pomaganie - mówią jego znajomi. Mężczyzna chciał zatem połączyć jedno z drugim i planował 26 grudnia wziąć udział w charytatywnym spływie kajakowym dla bohaterskiego strażaka, który walczy o życie. Niestety, 37-latek tego nie doczekał. Kajak Bartka przewrócił się na jeziorze Wolickim (powiat żniński), a on sam wpadł do wody. Jego ciało znaleziono kilka godzin później. Tę tragedię do dziś wspomina wiele osób.