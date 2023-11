i Autor: KWP Bydgoszcz

Jak tak można?!

Brutalny napad na 15-latka w Bydgoszczy! Chłopak stracił wszystko

ago 12:06 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Na trzy miesiące do aresztu trafili dwaj bydgoszczanie zatrzymani do sprawy rozboju przez policjantów ze Szwederowa. Jak mówi nam policja, mężczyźni zaatakowali 15-latka idącego na przystanek komunikacji miejskiej i ukradli mu telefon komórkowy, plecak z butami i słuchawki. Teraz grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.