Bydgoski Bazar po raz czwarty! Tłumy w BCTW [ZDJĘCIA, WIDEO]

Bydgoski Bazar przyciął tłumy!

To wydarzenie za każdym razem jest świetną okazją, by odświeżyć garderobę, ale też by poszukać modowych perełek za stosunkowo niewielkie pieniądze. Na ponad 40 stoiskach stoiskach można było znaleźć wszystko - od bluzek, swetrów, butów po sukienki czy torebki. Nie tylko ubrania z drugiego obiegu, ale również rękodzieło i dziecięce zabawki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dodatkowo, wzorem poprzednich edycji, można było oddać rzeczy dla potrzebujących - swoje stanowisko na Bydgoskim Bazarze wolontariusze Stowarzyszenia Dzięki Wam.

