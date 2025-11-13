Bydgoszcz świętowała Niepodległość! Rowerzyści, harcerze i patriotyczne atrakcje na Starym Rynku

Tradycyjnie jako pierwsi pamięć osób związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości uczcili harcerze ze Zrzeszenia Harcerskiego Piąta.PL. W nocy z 10 na 11 listopada złożyli znicze i kwiaty przed pomnikami i tablicami upamiętniającymi bohaterów walki o wolną Polskę.

Już o godz. 7.30 spod cmentarza Bohaterów Bydgoszczy wyruszył XIX Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości. Uczestnicy mieli do pokonania 111 km, pokazując, że świętowanie może być też aktywne i pełne sportowej pasji.

O godz. 9.00 zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz złożył kwiaty pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi m.in. Leona Barciszewskiego, Alojzego Stryszka, dr. Jana Biziela, gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, Ignacego Rochona i Jana Teskę.

Po mszy św. w intencji Ojczyzny w Katedrze Bydgoskiej uroczystości przeniosły się na Stary Rynek, gdzie kwiaty pod pomnikiem Walki i Męczeństwa złożyli m.in. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel.

W ciągu dnia mieszkańcy mogli wziąć udział w obywatelskich obchodach Święta Niepodległości – wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych, koncertach i występach artystycznych. Na Starym Rynku przygotowano także przedszkole niepodległościowe dla najmłodszych oraz wystawę „Polskie drogi do niepodległości” przygotowaną przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dodatkową atrakcją było pokazanie historycznego uzbrojenia, które przyciągnęło uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Bydgoszcz 11 listopada pokazała, że Narodowe Święto Niepodległości można świętować na wiele sposobów – od sportu, przez edukację, po wspólne artystyczne i patriotyczne doświadczenia.