Bieg i patriotyzm w jednym! Ponad 1600 osób w Bydgoskim Biegu Niepodległości

Za nami kolejna edycja Bydgoskiego Biegu Niepodległości, który tradycyjnie odbywa się 11 listopada. Start i meta znajdowały się w Kompleksie Sportowym Zawisza, a uczestnicy biegli w kierunku Myślęcinka, pokonując dystans 5 km. W tym roku na starcie pojawiło się ponad 1600 osób – to biegacze i biegaczki w różnym wieku, od najmłodszych, czteroletnich dzieci, po 87-letniego seniora, który z dumą stawił się na starcie.

Sygnał do rozpoczęcia biegu dali Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel. Emocji nie brakowało – zarówno wśród zawodników, jak i kibiców, którzy dopingowali uczestników na trasie.

W rywalizacji mężczyzn triumfował Marcin Biskup z Janikowa, który dystans 5 km pokonał w 14 minut i 30 sekund. Drugie miejsce zajął Bartosz Kotłowski z Ostromecka, a podium uzupełnił torunianin Jakub Kirsz. Wśród pań wszystkie miejsca przypadły bydgoszczankom – pierwsza była Karolina Kruber, za nią uplasowały się Katarzyna Piotrowska i Aleksandra Gawron.

Bydgoski Bieg Niepodległości to jednak nie jedyne wydarzenie w mieście związane z obchodami 11 listopada. Tego dnia odbywały się również inne inicjatywy – od akademii i koncertów patriotycznych, przez spotkania w lokalnych instytucjach kultury, po pikniki i marsze, które przypominały o historii i symbolice Święta Niepodległości. Mieszkańcy mieli okazję zarówno uczcić narodowe święto, jak i aktywnie spędzić czas w sportowej atmosferze.

– To piękny dzień, w którym możemy pokazać, że patriotyzm to nie tylko słowa, ale i wspólne działanie, ruch i radość – mówił jeden z uczestników biegu. – Cieszę się, że mogę biegać razem z taką liczną grupą mieszkańców Bydgoszczy, w różnym wieku i o różnej kondycji. To wyjątkowe przeżycie.

Bydgoski Bieg Niepodległości pokazuje, że świętowanie 11 listopada może przybierać różnorodne formy. To połączenie sportu, rodzinnej zabawy i patriotyzmu, które z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników. Dla wielu rodzin jest to doskonała okazja, by połączyć świętowanie z aktywnym spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, a dla najmłodszych – pierwsze doświadczenie w biegach masowych.