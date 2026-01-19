Bydgoszcz znów najlepsza! Tak mieszkańcy wiosłowali dla WOŚP

Choć tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano dopiero na 25 stycznia, bydgoszczanie już ruszyli do akcji. W sobotę, 17 stycznia centrum handlowe Focus zamieniło się w prawdziwą arenę sportowej mobilizacji. Mieszkańcy, amatorzy aktywności fizycznej i znani sportowcy przez osiem godzin wspólnie wiosłowali na ergometrach, aby wesprzeć zbiórkę WOŚP.

Zasady były proste – każdy uczestnik miał do pokonania 500 metrów. Liczył się nie czas, lecz liczba osób, które włączą się do sztafety. Równolegle prowadzona była zbiórka pieniędzy, a na wszystkich czekały pamiątkowe certyfikaty.

Do inicjatywy chętnie dołączyli znani sportowcy. W Focusie pojawili się m.in. żużlowcy Abramczyk Polonii – Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak. Wiosłujących wspierała także mistrzyni olimpijska Magdalena Fularczyk-Kozłowska oraz siatkarki Metalkas Pałacu. Ich obecność przyciągnęła tłumy i dodała wydarzeniu wyjątkowej energii.

Rywalizacja między miastami była niezwykle zacięta. Na dwie godziny przed końcem prowadził Szczecin, który minimalnie wyprzedzał Bydgoszcz. Jednak w ostatniej godzinie to nasi reprezentanci wyszli na czoło zestawienia i utrzymali przewagę do końca.

Ostateczny wynik okazał się imponujący – w Bydgoszczy wiosłowało aż 271 osób. Tym samym miasto ponownie triumfowało w ogólnopolskiej akcji, wyprzedzając Szczecin i Poznań. To już trzecie zwycięstwo z rzędu, które pokazuje, jak wielkie serca mają bydgoszczanie.

Wielkie Wiosłowanie dla WOŚP to nie tylko sportowa zabawa, ale przede wszystkim dowód na to, że wspólny wysiłek może przynieść realną pomoc. Dzięki takim inicjatywom orkiestra gra jeszcze głośniej, a Bydgoszcz po raz kolejny udowodniła, że potrafi łączyć dobrą zabawę z pomaganiem.