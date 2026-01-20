Czad zaatakował w ciągu dnia! Dorosły i dziecko w szpitalu

W minioną niedzielę (18 stycznia) o godz. 12:33 straż pożarna została wezwana do domu w Luszkowie, gdzie cztery osoby – w tym dorosły i dziecko – zaczęły mieć objawy zatrucia tlenkiem węgla. Jak informuje w rozmowie z "Extra Świecie" asp. Marcin Borucki, dyspozytor Komendy Powiatowej PSP w Świeciu, „po przybyciu na miejsce, strażacy zastali w domu cztery osoby, w tym dorosłego i dziecko, z objawami zatrucia tlenkiem węgla”.

Strażacy natychmiast udzielili pomocy poszkodowanym i wygasili stary piec kaflowy, który był źródłem czadu. Pomieszczenia sprawdzono detektorami, które wykazały wysokie stężenie tlenku węgla. Do czasu przeprowadzenia przeglądu kominiarskiego mieszkańcy nie mogą używać pieca.

Według portalu Extra Świecie rodzina może mówić o prawdziwym szczęściu – gdyby zatrucie nastąpiło w nocy, finał mógłby być tragiczny. Służby przypominają, że czad jest „cichym zabójcą”, który w domu może pojawić się nagle, szczególnie przy starych piecach i niesprawnych instalacjach wentylacyjnych.

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest niezwykle groźny – nie ma zapachu, smaku ani koloru, a wdychany w odpowiedniej ilości może prowadzić do utraty przytomności, uszkodzenia narządów, a nawet śmierci. To cichy zabójca, który w sezonie grzewczym zbiera śmiertelne żniwo.

W związku z tym służby apelują, aby w każdym domu i mieszkaniu montować czujki czadu. Urządzenia te w porę sygnalizują obecność niebezpiecznego gazu, dając mieszkańcom czas na ewakuację i wezwanie pomocy. Strażacy przypominają również, aby regularnie serwisować piece, kominki i kotły grzewcze oraz nie używać niesprawnych urządzeń grzewczych w zamkniętych pomieszczeniach.

