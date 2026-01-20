Czad zabrał życie Zuzannie i trójce jej dzieci! Brat ofiary mówi wprost. "To jest nie do opisania"

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Konrad Marzec
Konrad Marzec
Mariusz Korzus
2026-01-20 10:49

Rodzinny dramat w Chełmnie wstrząsnął całym regionem. Zuzanna wraz z trójką swoich dzieci – Mikołajem, Oliwią i Nikolą – najprawdopodobniej padli ofiarą czadu, tzw. „cichego zabójcy”. W chwili wejścia strażaków do mieszkania w osiedlu Stare Planty urządzenia pomiarowe wskazały ponad 900 ppm tlenku węgla. Niestety, na ratunek było już za późno.

Super Express Google News

Dziennikarz "Super Expressu" rozmawiał z bratem Zuzanny, który nie krył wzruszenia. – Tragedia, jaka spotkała naszą rodzinę, jest nie do opisania – powiedział krótko, prosząc o uszanowanie prywatności. Jak wyjaśnił, matka Zuzanny jest w głębokim szoku i rozpaczy, a krewni kobiety i jej dzieci, którzy pracują za granicą, przyjechali do Chełmna, aby wziąć udział w ostatnim pożegnaniu ofiar. Pogrzeb odbędzie się w środę, 21 stycznia, w Górnych Wymiarach, a msza żałobna rozpocznie się o godzinie 10:00.

Czytaj także: Cztery osoby i pies nie żyją. Joanna M. aresztowana po tragedii w Chełmnie!

Sąsiedzi wspominają Zuzannę jako osobę radosną i troskliwą.

Zawsze taka uśmiechnięta była. Szczęścia nie miała do mężczyzn, a o dzieci dbała jak tylko mogła. Widywaliśmy, jak chodzili z pieskiem na spacer. Te dziewczynki takie uśmiechnięte chodziły – opowiadają mieszkańcy. 

Tragedia w Chełmnie! Matka i trójka dzieci nie żyją po zatruciu czadem
30 zdjęć

Wiele osób przyniosło znicze pod budynek, oddając hołd zmarłej rodzinie.

W poniedziałek, 19 stycznia policja zatrzymała właścicielkę mieszkania, Joannę M., w związku z podejrzeniem zaniedbań dotyczących instalacji gazowej. Prokuratura zarzuca jej podżeganie do wystawienia zaświadczenia z datą wsteczną, które miało potwierdzać aktualny przegląd instalacji.

Potwierdzam, że policjanci na wniosek prokuratury zatrzymali jedną osobę. Obecnie trwają czynności procesowe z zatrzymaną – mówiła Super Expressowi prokurator Izabela Oliver. Za popełniony czyn grozić jej może od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy - tragicznego odkrycia służby dokonały 15 stycznia. Niepokojące zgłoszenie wpłynęło około godziny 17:00. Strażacy, którzy przybyli na osiedle Stare Planty, musieli wyważyć drzwi, aby dostać się do środka mieszkania, z którego nikt nie odpowiadał. Niestety, na ratunek było za późno. Jak przekazał Kasper Korczak z KP PSP w Chełmnie dla Radia Eska, w momencie przybycia służb poziom tlenku węgla wynosił aż 900 ppm. 

Ta tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością, pokazując, jak dramatyczne mogą być skutki niebezpiecznych zaniedbań i jak kruche jest życie ludzkie.

Pożar magazynu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki