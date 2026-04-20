Dramatyczny finał wypadku w Bydgoszczy. Nie żyje dziecko, które wypadło z piątego piętra

Martyna Urban
Mariusz Korzus
2026-04-20 20:45

Tragiczny finał dramatycznego wypadku w Bydgoszczy. Czteroletni chłopiec, który wypadł z okna mieszkania na piątym piętrze, zmarł w szpitalu po wielogodzinnej walce o jego życie. Do szpitala trafiła również jego mama.

i

Autor: Pogotowie/Pixaby/ Materiały prasowe

Do dramatycznych wydarzeń doszło w poniedziałek, 20 kwietnia, krótko po godzinie 17:10 przy ulicy Antoniego Chołoniewskiego w Bydgoszczy. Czteroletni chłopiec wypadł z okna mieszkania znajdującego się na piątym piętrze. Mimo natychmiastowej i wielogodzinnej walki o jego życie, dziecko zmarło w szpitalu.

Z ustaleń wynika, że w chwili zdarzenia w mieszkaniu przebywał ojciec wraz z synem. Gdy pod budynek dotarła partnerka mężczyzny, poprosiła go o pomoc w przyniesieniu zakupów. Dziecko zostało na krótki moment samo. W tym czasie doszło do tragedii – chłopiec podszedł do okna i wypadł z dużej wysokości.

Malec spadł na balkon znajdujący się na pierwszym piętrze, co oznacza, że przeżył upadek z czterech kondygnacji. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Gdy strażacy dotarli na miejsce, zespół ratownictwa medycznego prowadził już intensywną reanimację dziecka.

– Strażacy niezwłocznie włączyli się w akcję ratunkową, wspierając medyków w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz przygotowaniu dziecka do transportu. Jeden ze strażaków kontynuował pomoc także w karetce – relacjonował st. kpt. Karol Smarz z Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy.

Zobaczcie zdjęcia:

Galeria zdjęć 6

Chłopiec został przewieziony do szpitala i przekazany na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Tam przez kilka godzin lekarze prowadzili walkę o jego życie. Niestety, mimo wysiłków medyków, nie udało się go uratować.

Dramatyczne wydarzenia odbiły się również na matce dziecka. 25-letnia kobieta, będąca w ósmym miesiącu ciąży, wymagała natychmiastowej pomocy medycznej i również trafiła do szpitala.

Policja oraz prokuratura prowadzą postępowanie mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tego tragicznego zdarzenia. 

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UPADEK Z WYSOKOŚCI
DZIECKO
UPADEK Z OKNA
BYDGOSZCZ WIADOMOŚCI