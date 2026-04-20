Tragiczny wypadek w Bydgoszczy. 4-latek, który wypadł z okna nie żyje

Do dramatycznych wydarzeń doszło w poniedziałek, 20 kwietnia, krótko po godzinie 17:10 przy ulicy Antoniego Chołoniewskiego w Bydgoszczy. Czteroletni chłopiec wypadł z okna mieszkania znajdującego się na piątym piętrze. Mimo natychmiastowej i wielogodzinnej walki o jego życie, dziecko zmarło w szpitalu.

Z ustaleń wynika, że w chwili zdarzenia w mieszkaniu przebywał ojciec wraz z synem. Gdy pod budynek dotarła partnerka mężczyzny, poprosiła go o pomoc w przyniesieniu zakupów. Dziecko zostało na krótki moment samo. W tym czasie doszło do tragedii – chłopiec podszedł do okna i wypadł z dużej wysokości.

Malec spadł na balkon znajdujący się na pierwszym piętrze, co oznacza, że przeżył upadek z czterech kondygnacji. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Gdy strażacy dotarli na miejsce, zespół ratownictwa medycznego prowadził już intensywną reanimację dziecka.

– Strażacy niezwłocznie włączyli się w akcję ratunkową, wspierając medyków w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz przygotowaniu dziecka do transportu. Jeden ze strażaków kontynuował pomoc także w karetce – relacjonował st. kpt. Karol Smarz z Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy.

Ciężko ranny maluch trafił do szpitala. Walka trwała wiele godzin

Chłopiec został przewieziony do szpitala i przekazany na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Tam przez kilka godzin lekarze prowadzili walkę o jego życie. Niestety, mimo wysiłków medyków, nie udało się go uratować.

Dramatyczne wydarzenia odbiły się również na matce dziecka. 25-letnia kobieta, będąca w ósmym miesiącu ciąży, wymagała natychmiastowej pomocy medycznej i również trafiła do szpitala.

Policja oraz prokuratura prowadzą postępowanie mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tego tragicznego zdarzenia.