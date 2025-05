Egzamin ósmoklasisty 2025: język angielski. Odpowiedzi i arkusze CKE do ściągnięcia

Egzamin ósmoklasisty angielski 2025: gotowe ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE do pobrania

Egzamin ósmoklasisty 2025: język ANGIELSKI.

Egzamin ósmoklasisty 2025: język angielski. Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, jego wynik ma ogromne znaczenie. Punkty zdobyte na E8 są brane pod uwagę w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dla wielu uczniów liczy się każda odpowiedź i każdy punkt – to od nich zależy, czy dostaną się do wymarzonego liceum czy technikum. W czwartek (15.05) ósmoklasiści pisali egzamin z języka angielskiego. Sugerowane odpowiedzi oraz arkusze CKE z dzisiejszego egzaminu ósmoklasisty znajdziecie w galerii poniżej.

Ósmoklasiści poznają swoje wyniki i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 4 lipca 2025 roku. Jak informuje CKE, na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Do lipca zostało jeszcze dużo czasu, nic więc dziwnego, że ósmoklasiści chcieliby już teraz poznać odpowiedzi z tegorocznych egzaminów. Sprawdźcie także sugerowane odpowiedzi do egzaminu z języka polskiego i matematyki.