Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka. Zadanie 10 z polem powierzchni ostrosłupa. „Jak ja to miałam policzyć?”

Egzamin ósmoklasisty matematyka 2025 - ODPOWIEDZI DO ZADAŃ, ARKUSZ CKE

to już dziś!

Wniósł to na egzamin z matematyki. Został wyrzucony z sali! Wcale nie chodzi tu o telefon

Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka. Uczniowie wychodzą z sal. "Matma była BANALNA". Co było w arkuszu CKE? [RELACJA NA ŻYWO 14.05.2025]

Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka

Egzamin ósmoklasisty 2025 z matematyki rozpoczął się w środę (14 maja 2025) o godzinie 9.00. Uczniowie zmierzyli się z arkuszami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Czy egzamin był łatwy, czy trudny? Zdania są (jak zwykle to bywa) podzielone! Dla jednych egzamin był bardzo łatwy, inni mieli problemy w kilku zadaniach.

Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka. Zadanie 10 z ostrosłupem

Na platformie X najwięcej pojawiło się pytań o zadanie 10. Uczniowie mieli za zadanie policzyć pole powierzchni bocznej ostrosłupa.

„Dobra ale te policzenie objętości kwadratu w środku graniastosłupa w 10 zadaniu. Dosłownie jak ja to miałam policzyć…”

„Zad 10, co wam wyszło?”

To jedne z pierwszych relacji o egzaminie ósmoklasisty. Jak widać to właśnie zadanie 10 przysporzyło sporo problemów, a co za tym idzie również emocji i niepewności.

