Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024/2025. Sugerowane ODPOWIEDZI + arkusze CKE do ściągnięcia PDF

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki. W poniedziałek rozpoczął się maraton egzaminacyjny. Za nami język polski, we wtorek była (3 grudnia) matematyka, a w środę 4 grudnia odbędzie się egzamin z języka obcego nowożytnego. Egzaminy próbne organizuje Centralna Komisja Egzaminacyjną. Udział szkół w egzaminach jest dobrowolny. Egzamin próbny E8 to idealna okazja dla młodych ludzi, aby przyzwyczaić się do stresu i atmosfery panującej na prawdziwym egzaminie. Przede wszystkim jest to okazja do sprawdzenia swojej aktualnej wiedzy, co pozwoli lepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty, który zostanie przeprowadzony w maju 2025 roku.

Egzamin próbny ósmoklasisty z matematyki. Odpowiedzi + arkusze do ściągnięcia PDF

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki zaczął się w szkołach o godzinie 9 i zakończył się po 100 minut. Co ważne, wypełnione przez uczniów arkusze sprawdzać będą nauczyciele pracujący w ich macierzystych szkołach. W tym artykule znajdziecie arkusze z próbnego egzaminu z matematyki wraz z sugerowanymi odpowiedziami. Są już dostępne poniżej.

Sugerowana odpowiedź do pytania 1: A i D

Sugerowana odpowiedź do pytania 4: A i C

Zadanie 5.

W pudełku znajdują się kule różniące się tylko kolorem: białe, czerwone i niebieskie. Kul białych jest pięć, kul czerwonych jest trzy razy więcej niż białych, a kul niebieskich jest o pięć mniej niż czerwonych. Z pudełka losujemy jedną kulę.

Zadanie 6.

Dana jest nierówność 𝑥≥−3. Na którym rysunku poprawnie zaznaczono na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb rzeczywistych 𝒙 spełniających tę nierówność? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Próbny egzamin ósmoklasisty: MATEMATYKA. Odpowiedzi do ściągnięcia PDF, arkusze CKE

- Dziś drugi dzień diagnozy #egzaminosmoklasisty. W szkołach, które podjęły decyzję o przeprowadzeniu próby, uczniowie rozwiążą zadania z matematyki - napisali przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy test, który musi zdać każdy uczeń, aby zakończyć edukację na tym etapie. Nie ma określonej minimalnej liczby punktów do uzyskania, więc nie ma możliwości niezdania tego egzaminu. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy dni.

Pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego , który trwa 120 minut.

, który trwa 120 minut. Drugiego dnia piszą egzamin z matematyki , który trwa 100 minut.

, który trwa 100 minut. Trzeciego odbywa się egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu będą zawarte zadania zamknięte, czyli takie, gdzie uczeń wybiera jedną odpowiedź spośród wielu możliwości oraz zadania otwarte, które wymagają samodzielnego sformułowania odpowiedzi przez ucznia.

Dziś drugi dzień diagnozy #egzaminosmoklasisty. W szkołach, które podjęły decyzję o przeprowadzeniu próby, uczniowie rozwiążą zadania z matematyki. Arkusze będą dostępne dziś na naszej stronie: https://t.co/C8PstrwQlm.— CKE (@CKE_PL) December 3, 2024

