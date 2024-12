Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki. Mamy odpowiedzi do arkusza CKE

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy tak ważny egzamin w szkole. Od 2 grudnia ósmoklasiści mierzą się z zadaniami próbnymi. Wczoraj był to egzamin z języka polskiego, dziś (wtorek, 3 grudnia) próba z matematyki! Przeprowadzenie testów diagnostycznych jest dobrowolne i nie wpływa na ocenę. To próba, dzięki której uczniowie mogą zobaczyć, jak to jest na teście, jakich zadań mogą się spodziewać na egzaminie właściwym w maju.

Propozycja dyrektora CKE Roberta Zakrzewskiego dla szkół była taka, by egzaminy próbne przeprowadzić w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały się o godz. 9.00.

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty, który odbywa się w maju jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Tego egzaminu nie można nie zdać, jednak często to od niego zależy, do jakiej uczeń dostanie się szkoły. Przedmioty obowiązkowe to:

język polski

matematyka

język obcy nowożytny.

Egzamin ósmoklasisty: matematyka

Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa 100 minut. CKE wyraźnie wskazuje, co można zabrać na egzamin, a co nie.

- Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali - podaje CKE.

Próbny egzamin z matematyki: odpowiedzi

W tym tekście będziemy publikowali sugerowane odpowiedzi i rozwiązania zadań z matematyki. Tekst będzie aktualizowany.

W arkuszu próbnym z matematyki znalazły się pytania zarówno zamknięte, jak i otwarte. Oto treści zadań otwartych. Rysunki znajdziecie w galerii zdjęć:

zad.16 Na festyn wpuszczano uczestników jednym wejściem. Pierwszy wchodzący otrzymał i sok,i ciastko. Następnie co szósty wchodzący otrzymywał sok, a co dziesiąty wchodzący otrzymywałciastko.To znaczy, że sok otrzymali wchodzący: pierwszy, siódmy, trzynasty itd. A ciastko otrzymaliwchodzący: pierwszy, jedenasty, dwudziesty pierwszy itd. Na festyn przyszło 450 osób.Oblicz, ilu uczestników tego festynu otrzymało i sok, i ciastko. Zapisz obliczenia.

zad. 17. Dany jest trójkąt 𝐴𝐵𝐶, w którym długości boków opisanoza pomocą wyrażeń algebraicznych (zobacz rysunek).Długość boku 𝐴𝐶 w tym trójkącie jest równa długościboku 𝐵𝐶.Uzasadnij, że trójkąt 𝑨𝑩𝑪 jest równoboczny.Zapisz obliczenia

zad. 18 Na rysunku przedstawiono trapez równoramienny 𝐴𝐵𝐶𝐷, w którym |𝐴𝐷| = |𝐵𝐶| = 13 cm.Wysokość 𝐷𝐸 oraz krótsza podstawa 𝐶𝐷 mają długość po 12 cm.Oblicz pole trapezu 𝑨𝑩𝑪𝑫. Zapisz obliczenia.

zad. 19Marek kupił w sklepie sportowym kask narciarski, butyi narty. Kask kosztował 500 zł. Narty i kask kosztowałyrazem o 700 zł mniej niż narty i buty łącznie. Butyi kask kosztowały razem tyle co narty.Oblicz, ile kosztowały narty, a ile kosztowały buty,które kupił Marek w tym sklepie. Zapisz obliczenia.

zad. 20Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prawidłowego czworokątnego oraz zapisanojeden z wymiarów tej siatki. Wysokość 𝐻 tego graniastosłupa jest 1,5 razy większa oddługości krawędzi podstawy.Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia.

zad. 21 Urządzenie do produkcji kostek lodu nalewa wodę dojednakowych foremek w kształcie sześcianuo pojemności 8 cm3. Wlana woda wypełnia 75%pojemności każdej foremki. Z jednej foremki zostaniewyprodukowana jedna kostka lodu.Oblicz, ile kostek lodu wyprodukuje to urządzeniez 𝟑000 c𝐦𝟑 wody. Zapisz obliczenia.