Farciarz z Bydgoszczy ustawił się na wiele miesięcy! Wydał 2 złote, a teraz będzie dostawał niezłą "tygodniówkę"!

Sprzedawał bieliznę, ale sprawdzeni klienci przychodzili po zupełnie co innego

Jak to się stało? 27 czerwca mieszkaniec Bydgoszczy postanowił zaufać swojemu szczęściu i w punkcie Lotto przy ul. przy Marii Konopnickiej 28 kupił zakład w grze "Szybkie 600". Okazało się, że to był jego szczęśliwy dzień! Gracz trafił "szóstkę" w losowaniu, dzięki czemu przez najbliższy rok będzie otrzymywał "tygodniówkę".

Na konto szczęśliwca, regularnie co tydzień, przez cały najbliższy rok, będzie trafiało 3 tys. zł. To wygrana pierwszego stopnia (stawka x5). Szczęśliwiec w sumie zainkasuje 156 000 złotych. To najwyższa w historii wygrana w Szybkie 600 w Bydgoszczy. W sumie było ich 6.

Jak grać w "Szybkie 600"?

To proste. Wystarczy wytypować 6 z 32 liczb, wypełnić kupon w punkcie Lotto lub na stronie www.lotto.pl i mieć odrobinę szczęścia. Jeden zakład kosztuje 2 złote. Losowania gry "Szybkie 600" odbywają się co 4 minuty. W zależności od liczby zakładów, wygrana może być różna i wynieść nawet 6 tysięcy tygodniowo. Jest więc o co grać.