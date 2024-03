Fenomenalny Zmarzlik znów to zrobił! Zachwytów było więcej

Twoje imię znalazło się na tej liście?! To znak, że w 2024 roku odniesiesz ogromny sukces

Na początek trzeba wspomnieć o organizatorach, którzy zdali egzamin na piątkę z plusem. Już w środę (20 marca) na profilach Abramczyk Polonii Bydgoszcz pojawiły się zdjęcia z przykrytego toru. Rzeczywiście - w ostatnich kilku dniach deszcz straszył nie tylko województwo kujawsko-pomorskie, ale bydgoski klub zrobił wszystko, aby pogoda nie pokrzyżowała niedzielnego święta. W trakcie samych zawodów deszcz postanowił dać znać o sobie, ale nie spowodował on przerw w zawodach. Można było się delektować żużlem na wysokim poziomie. Było co oglądać! Nasze obserwacje, relację i wyniki znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z Bydgoszczy.

Żużel. Zmarzlik i Woźniak zachwycili podczas Kryterium Asów. Wygrali też... kibice!

35. Kryterium Asów podobało nam się bardzo. Wiedzieliśmy, że przygotowanie toru jest silnie uzależnione od warunków pogodowych, a jednak nawierzchnia sprzyjała walce. Znakomicie czuli się na niej Bartosz Zmarzlik (niepokonany w całych zawodach), Szymon Woźniak (cztery zwycięstwa i jedno zero), Artiom Łaguta, Jason Doyle i dwaj lokalni matadorzy - Kai Huckenbeck i Krzysztof Buczkowski.

- Jestem zadowolony. Jechałem z nutką niepewności, bo opieraliśmy się tylko na kilku treningach. Stawka była wyśmienita, można było się pościgać, wygimnastykować. Całe szczęście, że dojechaliśmy cało i zdrowo. Możemy przygotowywać się na ligę, a jak wiadomo, to ona najbardziej ekscytuje Polaków - powiedział nam "Buczek".

Zaskoczenie "in minus" to na pewno postawa trójki Maciej Janowski, Patryk Dudek, Wiktor Przyjemski. Cała trójka była typowana do walki o miejsca na podium, a była bardzo daleka od optymalnej dyspozycji. Junior i wychowanek Polonii miał problemy nawet z młodzieżowcem "Gryfów", Buszkiewiczem.

Co innego Szymon Woźniak, dla którego były to pierwsze w tym roku starty spod taśmy, a jednak 0 poza jedną wpadką - prezentował się wybornie. Po zawodach przyznał w rozmowie z naszym dziennikarzem, że pracuje z Gregiem Hancockiem nad techniką jazdy. Wygląda na to, że ma już pierwsze efekty, bo na motocyklu wyglądał kapitalnie. - Przede mną jeszcze tysiące okrążeń, godziny ciężkiej pracy, ale ja taką lubię - zapewnił nas Woźniak.

Zadowolenia nie ukrywał również Artiom Łaguta. - W 2021 roku też byłem trzeci i zostałem mistrzem świata. Może to dobry znak (śmiech). Zamontowałem uchwyt do kierownicy, zmniejszający wibrację. Powinienem dzięki temu szybciej jeździć. Zobaczymy, jak to wyjdzie - mówił Rosjanin z polskim paszportem.

W Bydgoszczy zobaczyliśmy świetną atmosferę i prawdziwy głód żużla. Nie zabrakło pięknych słów, skierowanych w kierunku bliskich Zbigniewa Raniszewskiego (najlepszy czas dnia był nagrodą memoriałową) i Mieczysława Połukarda. Na trybunach zasiadło nieco ponad 8500 widzów, entuzjastycznie reagujących nie tylko na popisy zawodników Polonii. Fani "Gryfów" mogą być zadowoleni - świetnie wyglądali tego dnia Buczkowski i Huckenbeck, przebłyski miewał również Tim Soerensen. Znaki zapytania postawiliśmy za to przy Mateuszu Szczepaniaku i Andreasie Lyagerze.

Kryterium Asów było świetnym wejściem w sezon 2024. Bieg nr 5 i walka Zmarzlika z Buczkowskim to cud, miód i ultramaryna. Jeżeli polskie ligi, Grand Prix, SEC czy SoN dostarczą podobnych emocji, to jesteśmy zaskakująco spokojni. Oddajmy jeszcze zwycięzcy zasłużone miejsce. Wygląda na to, że Bartosz Zmarzlik jednak nie zamierza wpaść w kryzys, tylko znów będzie faworytem w walce o mistrzostwo świata.

35. Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda w Bydgoszczy:

1. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,3) 15

2. Szymon Woźniak (3,3,3,0,3) 12

3. Artiom Łaguta (1,3,2,3,1) 10 + 1. miejsce w biegu dodatkowym

4. Jason Doyle (2,3,T,3,2) 10 + 2. miejsce w biegu dodatkowym

5. Jarosław Hampel (3,0,1,3,2) 9

6. Krzysztof Buczkowski (2,2,3,2,0) 9

7. Kai Huckenbeck (2,0,2,2,3) 9

8. Dominik Kubera (0,2,2,2,3) 9

9. Patryk Dudek (0,0,3,1,2) 6

10. Andrzej Lebiediew (0,2,2,1,1) 6

11. Andreas Lyager (1,1,1,1,2) 6

12. Wiktor Przyjemski (3,1,1,0,W) 5

13. Maciej Janowski (2,1,0,2,0) 5

14. Tim Sørensen (1,2,1,0,1) 5

15. Mateusz Szczepaniak (1,1,0,1,1) 4

16. Daniel Jeleniewski (0,0,0,-,-) 0

17. Olivier Buszkiewicz (0,0) 0

18. Franciszek Karczewski (0) 0

Bieg po biegu:

1. (63,63) Hampel, Huckenbeck, Lyager, Kubera

2. (62,76) Zmarzlik, Doyle, Łaguta, Dudek

3. (63,43) Przyjemski, Janowski, Szczepaniak, Lebiediew

4. (62,95) Woźniak, Buczkowski, Sørensen, Jeleniewski

5. (62,31) Zmarzlik, Buczkowski, Janowski, Huckenbeck

6. (62,46) Doyle, Sørensen, Szczepaniak, Hampel

7. (62,34) Łaguta, Kubera, Przyjemski, Jeleniewski

8. (62,00) Woźniak, Lebiediew, Lyager, Dudek

9. (64,50) Woźniak, Huckenbeck, Przyjemski, Buszkiewicz (Doyle T)

10. (63,29) Zmarzlik, Lebiediew, Hampel, Jeleniewski

11. (64,67) Dudek, Kubera, Sørensen, Janowski

12. (64,12) Buczkowski, Łaguta, Lyager, Szczepaniak

13. (62,97) Łaguta, Huckenbeck, Lebiediew, Sørensen

14. (64,26) Hampel, Buczkowski, Dudek, Przyjemski

15. (63,71) Zmarzlik, Kubera, Szczepaniak, Woźniak

16. (64,11) Doyle, Janowski, Lyager, Karczewski

17. (63,30) Huckenbeck, Dudek, Szczepaniak, Buszkiewicz

18. (64,43) Woźniak, Hampel, Łaguta, Janowski

19. (64,16) Kubera, Doyle, Lebiediew, Buczkowski

20. (64,46) Zmarzlik, Lyager, Sørensen, Przyjemski (W)

Bieg dodatkowy o 2. miejsce: (63,77) Łaguta, Doyle

Sędzia: Krzysztof Meyze

Widzów: ok. 8600