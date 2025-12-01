Focus Ice Swimming Festival 2025 po raz kolejny rozgrzał zimną Bydgoszcz!

W sobotę, 29 listopada 2025 roku, Bydgoszcz ponownie zamieniła się w zimowe centrum pływackich emocji. Wyspa Młyńska przyciągnęła tłumy kibiców i odważnych zawodników, którzy zdecydowali się zmierzyć z temperaturą Brdy oscylującą w granicach zaledwie 4–5 stopni. Do tego temperatura powietrza około –2°C – idealne warunki… dla prawdziwych morsów i pasjonatów lodowego pływania.

Na starcie VII edycji Focus Ice Swimming Bydgoszcz Festival stanęli zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i młodsi adepci zimowych kąpieli. Wszyscy z uśmiechem (choć czasem lekko zaciśniętym z zimna) wskakiwali do wody, by zmierzyć się z jednym lub kilkoma z aż siedmiu przygotowanych dystansów. Do wyboru było 50, 100, 250, 450, 750 i 1000 metrów, a na najbardziej zgrane duety czekała jeszcze sztafeta 2 × 50 metrów.

Choć woda była lodowata, duch rywalizacji wręcz kipiał. Kibice zagrzewali uczestników do walki, a rozgrzewająca muzyka i atmosfera sportowego dopingu dodawały wszystkim energii. Wielu zawodników startowało w więcej niż jednej konkurencji, udowadniając, że zimne kąpiele to nie chwilowa moda — to styl życia, który naprawdę wciąga.

Organizatorzy zadbali o wszystko. Trasy były starannie wyznaczone, nad bezpieczeństwem czuwali ratownicy, a na mecie czekały zasłużone medale, gorące brawa i jeszcze gorętsza satysfakcja. A kiedy adrenalina opadała, uczestnicy mogli wskoczyć do balii z ciepłą wodą lub odpocząć w saunie, która szybko stawała się najbardziej obleganym miejscem imprezy.

Atmosfera była wyjątkowo przyjazna – śmiech, rozmowy o zimowych treningach, gratulacje i pamiątkowe zdjęcia tworzyły klimat, który sprawiał, że mimo minusów na termometrze, wszystkim było jakoś… cieplej.