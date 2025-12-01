Focus Ice Swimming Festival 2025 po raz kolejny rozgrzał zimną Bydgoszcz!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-12-01 12:10

Mroźna sobota nie odstraszyła śmiałków, którzy wskoczyli do lodowatej Brdy, by rywalizować w VII edycji Focus Ice Swimming Bydgoszcz Festival. Na Wyspie Młyńskiej panowała atmosfera, która rozgrzewała bardziej niż sauna!

Focus Ice Swimming Bydgoszcz Festival 2025 za nami!
Super Express Google News

W sobotę, 29 listopada 2025 roku, Bydgoszcz ponownie zamieniła się w zimowe centrum pływackich emocji. Wyspa Młyńska przyciągnęła tłumy kibiców i odważnych zawodników, którzy zdecydowali się zmierzyć z temperaturą Brdy oscylującą w granicach zaledwie 4–5 stopni. Do tego temperatura powietrza około –2°C – idealne warunki… dla prawdziwych morsów i pasjonatów lodowego pływania.

Na starcie VII edycji Focus Ice Swimming Bydgoszcz Festival stanęli zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i młodsi adepci zimowych kąpieli. Wszyscy z uśmiechem (choć czasem lekko zaciśniętym z zimna) wskakiwali do wody, by zmierzyć się z jednym lub kilkoma z aż siedmiu przygotowanych dystansów. Do wyboru było 50, 100, 250, 450, 750 i 1000 metrów, a na najbardziej zgrane duety czekała jeszcze sztafeta 2 × 50 metrów.

Polecany artykuł:

Bydgoszcz skuta lodem! Mieszkańcy oburzeni: „Czy ktoś w ogóle reaguje?!”

Choć woda była lodowata, duch rywalizacji wręcz kipiał. Kibice zagrzewali uczestników do walki, a rozgrzewająca muzyka i atmosfera sportowego dopingu dodawały wszystkim energii. Wielu zawodników startowało w więcej niż jednej konkurencji, udowadniając, że zimne kąpiele to nie chwilowa moda — to styl życia, który naprawdę wciąga.

Organizatorzy zadbali o wszystko. Trasy były starannie wyznaczone, nad bezpieczeństwem czuwali ratownicy, a na mecie czekały zasłużone medale, gorące brawa i jeszcze gorętsza satysfakcja. A kiedy adrenalina opadała, uczestnicy mogli wskoczyć do balii z ciepłą wodą lub odpocząć w saunie, która szybko stawała się najbardziej obleganym miejscem imprezy.

Atmosfera była wyjątkowo przyjazna – śmiech, rozmowy o zimowych treningach, gratulacje i pamiątkowe zdjęcia tworzyły klimat, który sprawiał, że mimo minusów na termometrze, wszystkim było jakoś… cieplej.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki