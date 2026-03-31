Groźny wypadek na DK10 między Bydgoszczą a Toruniem. Na miejscu śmigłowiec LPR, droga zablokowana

Do zdarzenia doszło na 287. kilometrze drogi krajowej nr 10. Jak poinformowali strażacy z OSP w Solcu Kujawskim, „dzisiejszego poranka (31 marca) na trasie DK10 na odcinku Bydgoszcz–Toruń doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych”.
Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły ratunkowe z Bydgoszczy oraz Solec Kujawski. Po dotarciu służb potwierdzono zgłoszenie. Jak przekazano, „łącznie pojazdami podróżowało 6 osób, dwie z nich zostały przetransportowane do szpitala”.
Ze względu na charakter zdarzenia do akcji zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Służby przez dłuższy czas prowadziły działania na miejscu wypadku, zabezpieczając teren i udzielając pomocy poszkodowanym.
Obecnie, jak podkreślają strażacy, droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez Solec Kujawski, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.
Okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez policję.
Kolejny wypadek na DK 10. Kilka dni temu zginął tam znany tenor
Trwa seria dramatycznych wypadków na DK 10 pod Bydgoszczą. Przypomnijmy - w poniedziałek, 23 marca 2026 roku w Przyłubiu doszło do tragicznego karambolu.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarowego mercedesa wraz z naczepą, jadąc w kierunku Torunia, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Doprowadziło to do bocznego zderzenia z prawidłowo jadącą skodą, która następnie uderzyła w seata jadącego za pojazdem ciężarowym. W tym samym czasie mercedes uderzył także w audi, które wypadło z drogi i spadło z około 5-metrowej skarpy. Kierujący osobowym 63-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego zginął na miejscu. Pozostali uczestnicy wypadku nie odnieśli obrażeń. Kierowcy mercedesa pobrano krew do badań. Zatrzymano mu prawo jazdy – mówiła po zdarzeniu nadkom. Lidia Kowalska z KWP w Bydgoszczy.
Jak się okazało, ofiarą był Janusz Ratajczak, jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej sceny operowej.