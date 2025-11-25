Z auta została tylko kupa złomu! To cud, że nikt nie zginął. Zdjęcia szokują

W Bożenkowie doszło do poważnego wypadku, gdzie kierowca osobówki uderzył w drzewo.

Poszkodowany został zakleszczony w pojeździe, a na miejscu interweniowały cztery zastępy straży pożarnej.

Kierowca trafił do szpitala, a służby apelują o ostrożność na drogach.

Do zdarzenia doszło około godziny 11:46 na ulicy Zdroje. Jak informują strażacy z OSP Wtelno, kierowca był zakleszczony w samochodzie i dopiero po użyciu narzędzi hydraulicznych strażacy mogli go uwolnić. Na czas działań droga była zablokowana.

- W pojeździe zakleszczony został kierowca, który po wykonaniu dostępu przy użyciu narzędzi hydraulicznych, przytomny został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego – przekazali strażacy.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący stracił panowanie nad samochodem i uderzył z dużą siłą w przydrożne drzewo. Siła zderzenia była tak duża, że interwencja straży pożarnej była konieczna, aby wydobyć poszkodowanego. Po uwolnieniu kierowca został przetransportowany do szpitala w celu dalszej diagnostyki i leczenia.

Służby apelują o ostrożną jazdę, szczególnie na drogach lokalnych, gdzie wypadki zdarzają się nagle i siła uderzenia może być ogromna.