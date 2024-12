Haniebna kradzież w Grudziądzu. Zaatakował strażaków podczas działań! Jak tak można?!

Według ustaleń Radia Eska Grudziądz, do zdarzenia doszło w niedzielę (15 grudnia) około godziny 17:00. Do pożaru śmietnika przy ulicy Kościelnej skierowano 2 strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Grudziądzu. To wtedy jeden z licznie zgromadzonych gapiów wyciągając skrzynkę z zawartością z wozu bojowego i oddalając się z nią.

Teraz strażacy apelują do sprawcy o zwrot skradzionego sprzętu. Podkreślają, że może on być niezbędny do ratowania życia i zdrowia ludzi, w tym być może jego bliskich.

- Drogi "przechodniu" jeśli już pobawiłeś się sprzętem, którego my używamy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, to oddaj go nam. Nie masz pewności, tak jak my jej nie mamy, czy kolejna nasza akcja nie będzie związana z ratowaniem Twoich przyjaciół, bliskich lub rodziny - piszą na Facebooku.

Jak informuje grudziądzka Eska, skradzioną skrzynkę można zwrócić anonimowo. Wystarczy zostawić ją pod drzwiami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Piłsudskiego 25. Świadkowie zdarzenia mogą zgłaszać się także do grudziądzkiej policji.

Mocne słowa strażaka. "Wiara w ludzkość upadła"

Sprawę postanowił także skomentować jeden ze strażaków.

- W PSP służę od 30 lat i nawet w najśmielszych snach nie przypuszczałem, że doczekam dnia, kiedy podczas działań ratowniczych będzie trzeba wyznaczyć po jednym strażaku do pilnowania naszego sprzętu na samochodzie, aby znowu ktoś się nie „zaopiekował” tym razem czymś innym być może jeszcze bardziej niezbędnym w naszej profesji. (...) Jak otrzymałem tę wiadomość to ogarnęła mnie wielka złość i wiara w ludzkość upadła - pisze.