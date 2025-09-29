Jesienny Kiermasz Ogrodniczy w Bydgoszczy przyciągnął miłośników zieleni i smakołyków!

W sobotę i niedzielę, 27–28 września, teren przy hali lodowiska Torbyd w Bydgoszczy zamienił się w prawdziwy raj dla miłośników zieleni. Organizatorzy zapewnili szeroką ofertę roślinną, która zadowoliła zarówno początkujących ogrodników, jak i doświadczonych pasjonatów. Na stoiskach pojawiły się drzewka i krzewy owocowe oraz jagodowe, różnorodne rośliny ozdobne liściaste i iglaste, formy pienne, skalniaki, byliny, trawy ozdobne, a także kwiaty i rośliny ogrodowe – od róż i hibiskusów, przez hortensje i wrzosy, po rośliny do cienia i wodne. Nie zabrakło również cebul kwiatowych, świeżych ziół, kaktusów, sukulentów, a także egzotycznych okazów takich jak figa, wanilia, pieprz czarny, kardamon, gujawa czy smocza lilia.

Wydarzenie przyciągnęło także fanów praktycznych rozwiązań do ogrodu. Można było zakupić meble ogrodowe, donice, figurki, ceramikę ozdobną, ściółkę ogrodniczą i probiotyki wspierające uprawę roślin. Miłośnicy rękodzieła znaleźli tutaj unikatowe dekoracje, które idealnie komponują się z jesiennym wystrojem domu i ogrodu.

Nie zabrakło też atrakcji dla podniebienia. Na kiermaszu można było skosztować i zakupić naturalne miody, produkty pszczele, swojskie wyroby i wypieki, sery, wędliny, przetwory oraz aromatyczne przyprawy. Dzięki temu wydarzenie łączyło w sobie nie tylko pasję do ogrodnictwa, ale także kulinarne inspiracje.

Ogromną wartością kiermaszu były także fachowe porady ekspertów. Wystawcy chętnie dzielili się wiedzą na temat sadzenia, pielęgnacji i uprawy roślin, odpowiadając na pytania i podpowiadając, jak najlepiej zadbać o rośliny w ogrodzie, na balkonie czy tarasie.

Według odwiedzających, Jesienny Kiermasz Ogrodniczy był świetną okazją, by przygotować ogród na nadchodzącą zimę, wzbogacić domową kolekcję roślin oraz spróbować regionalnych smakołyków. Wielu z nich wróciło do domu z pełnymi torbami nowych roślin, donic i aromatycznych produktów spożywczych, a także z głową pełną inspiracji na jesienne aranżacje.