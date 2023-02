Zapłacił prawie 7 tys. zł za bilet parkingowy na bydgoskim lotnisku! Jak to możliwe?!

W środę (25 stycznia) do grudziądzkiej jednostki policji wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do jednej ze stacji benzynowych na terenie powiatu. Przybyli na miejsce policjanci ujawnili wybitą szybę w pomieszczeniu magazynowym na zapleczu. Według pracownika stacji z pomieszczenia zginęła duża ilość alkoholu.

Przewodnik psa służbowego mł. asp. Łukasz Pawlikowski, wraz ze swoim podopiecznym Jokejem, zaczęli sprawdzać najbliższą okolicę. Pies podjął trop. Najpierw doprowadził policjanta do miejsca, gdzie porzucono część skradzionego alkoholu. Następnie, węsząc dalej, doszedł do jednego z domów niedaleko miejsca włamania. W środku policjanci zastali dwóch mężczyzn. W toku dalszych czynności mundurowi, wspólnie z kryminalnymi, ustalili, że młodszy z nich dokonał włamania i kradzieży towaru, a starszy pomagał mu ukryć „łup”.

i Autor: KMP w Grudziądzu

Stróże prawa odzyskali skradziony towar wart blisko 3800 zł. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. 31-latkowi, za kradzież z włamaniem, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, 54-latek za pomoc w ukryciu skradzionego alkoholu usłyszał zarzut paserstwa, co zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności

