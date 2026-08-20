Kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Wiemy, kiedy ferie zimowe, przerwa świąteczna i koniec roku!

Rok szkolny 2026/2027. Kiedy zaczynają się lekcje?

Rok szkolny 2026/2027 rozpocznie się we wtorek, 1 września 2026 roku. Zgodnie z kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze potrwają do 25 czerwca 2027 roku.

Wyjątkiem będą maturzyści, którzy zakończą rok szkolny już 30 kwietnia 2027 roku. Wkrótce później rozpoczną się dla nich egzaminy maturalne.

Przerwa świąteczna 2026/2027. Kiedy wolne od szkoły?

W kalendarzu roku szkolnego 2026/2027 przewidziano dwie dłuższe przerwy związane ze świętami. Przerwa świąteczna na Boże Narodzenie potrwa od 23 do 31 grudnia 2026 roku. Z kolei wiosenna przerwa świąteczna związana z Wielkanocą została zaplanowana od 25 do 30 marca 2027 roku.

Ferie zimowe 2027. Terminy dla województw

Ferie zimowe w roku szkolnym 2026/2027 odbędą się w trzech terminach, zależnie od województwa.

18-31 stycznia 2027 roku ferie będą mieli uczniowie z województw:

podkarpackiego,

podlaskiego,

dolnośląskiego,

łódzkiego,

śląskiego,

opolskiego.

1-14 lutego 2027 roku odpoczywać będą uczniowie z województw:

mazowieckiego,

pomorskiego,

świętokrzyskiego,

lubelskiego.

15-28 lutego 2027 roku ferie rozpoczną uczniowie z województw:

lubuskiego,

kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

wielkopolskiego,

zachodniopomorskiego,

małopolskiego.

Kiedy koniec roku szkolnego 2026/2027?

Ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2026/2027 przypada na 25 czerwca 2027 roku. Maturzyści zakończą zajęcia wcześniej – 30 kwietnia 2027 roku.