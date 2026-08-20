Kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Wiemy, kiedy ferie zimowe, przerwa świąteczna i koniec roku!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-08-20 15:30

Kiedy rozpoczyna się rok szkolny 2026/2027, a kiedy uczniowie będą mieli ferie zimowe i przerwy świąteczne? Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Zajęcia rozpoczną się 1 września, a zakończą 25 czerwca 2027 roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej – 30 kwietnia.

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Autor: Mircea Moira/ Shutterstock

Rok szkolny 2026/2027. Kiedy zaczynają się lekcje?

Rok szkolny 2026/2027 rozpocznie się we wtorek, 1 września 2026 roku. Zgodnie z kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze potrwają do 25 czerwca 2027 roku.

Wyjątkiem będą maturzyści, którzy zakończą rok szkolny już 30 kwietnia 2027 roku. Wkrótce później rozpoczną się dla nich egzaminy maturalne.

Przerwa świąteczna 2026/2027. Kiedy wolne od szkoły?

W kalendarzu roku szkolnego 2026/2027 przewidziano dwie dłuższe przerwy związane ze świętami. Przerwa świąteczna na Boże Narodzenie potrwa od 23 do 31 grudnia 2026 roku. Z kolei wiosenna przerwa świąteczna związana z Wielkanocą została zaplanowana od 25 do 30 marca 2027 roku.

Ferie zimowe 2027. Terminy dla województw

Ferie zimowe w roku szkolnym 2026/2027 odbędą się w trzech terminach, zależnie od województwa.

18-31 stycznia 2027 roku ferie będą mieli uczniowie z województw:

  • podkarpackiego,
  • podlaskiego,
  • dolnośląskiego,
  • łódzkiego,
  • śląskiego,
  • opolskiego.

1-14 lutego 2027 roku odpoczywać będą uczniowie z województw:

  • mazowieckiego,
  • pomorskiego,
  • świętokrzyskiego,
  • lubelskiego.

15-28 lutego 2027 roku ferie rozpoczną uczniowie z województw:

  • lubuskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • wielkopolskiego,
  • zachodniopomorskiego,
  • małopolskiego.

Kiedy koniec roku szkolnego 2026/2027?

Ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2026/2027 przypada na 25 czerwca 2027 roku. Maturzyści zakończą zajęcia wcześniej – 30 kwietnia 2027 roku.

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