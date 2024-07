Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024? Jak je sprawdzić? [EGZAMIN 8-KLASISTY, WYNIKI]

Dwa agresywne psy zaatakowały 13-latka. Wszystko przez proszek do prania?

W dniach 14 - 16 maja 2024 uczniowie klas ósmych mierzyli się z egzaminami. Po kilku tygodniach niepewności, nareszcie wszystko stanie się jasne! Wiadomo, że wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 CKE opublikuje 3 lipca 2024.

Zobacz: Egzamin ósmoklasisty 2024: Jak obliczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty?

Jak zwykle uczniowie od samego rana będą próbować się zalogować do systemu i sprawdzić, jak im poszło na egzaminie. O której godzinie będą wyniki egzaminy ósmoklasisty 2024? Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), wyniki będą dostępne na indywidualnych kontach uczniów w godzinach porannych. W ubiegłych latach było one dostępne po godzinie 10. Jak się zalogować, by sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Szczegóły w dalszej części artykułu poniżej.

Egzamin ósmoklasisty 2024: gdzie sprawdzić wyniki?

Uczniowie będą mogli sprawdzić w środę (3 lipca 2024) wyniki na stronie internetowej ziu.gov.pl. Aby sprawdzić wyniki, trzeba wejść na stronę wyniki.edu.pl/login i się zalogować. Indywidualny login i hasło do systemu ZIU uczniowie otrzymali od dyrekcji szkoły, w której zdawali egzamin ósmoklasisty 2024. Do systemu można się również zalogować za pomocą Profilu Zaufanego, który można założyć już od 13. roku życia, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

