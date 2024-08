Znamy zarobki polskich żołnierzy! Lista dodatków do pensji przyprawia o zawrót głowy

Służba wojskowa. Jak wygląda rekrutacja?

Jakie warunki należy spełnić, by wstąpić do wojska? Wśród wymagań skierowanych do potencjalnych szeregowych znajdziemy wykształcenie podstawowe, polskie obywatelstwo, dobra kondycja fizyczna oraz psychiczna. Nie można być również karanym za umyślne popełnienie przestępstwa. Rekrutację prowadzą Wojskowe Centra Rekrutacyjne. Należy złożyć wniosek o przyjęcie do armii, przejść rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz badania przeprowadzone przez komisję lekarską. Następnie jest kierowany na szkolenie podstawowe po którym składa przysięgę i jest kierowany na szkolenie specjalistyczne.

Ile zarabiają wojskowi? Znamy stawki!

Jak podaje portal i.pl, wysokość wynagrodzenia dla żołnierza różni się w zależności od stopnia:

szeregowi zarabiają od 4560 do 4630 zł miesięcznie,

podoficerowie od 5160 do 6250 zł,

oficerowie od 6300 do 9240 zł,

generałowie od 11 400 do 17 750 zł.

Warto także zaznaczyć, że wojskowym przysługuje także szereg bonusów. Wśród dodatkowych świadczeń znajduje się trzynasta pensja oraz stażowe, specjalne, kompensacyjne i służbowe, dodatki motywacyjne dla podoficerów i szeregowych, dodatek za rozłąkę (w 2024 r. było to 810 zł miesięcznie) oraz zwrot kosztów przejazdu do rodziny, jeśli wojskowy służy poza miejscem zamieszkania, świadczenie motywacyjne (1500 zł dla żołnierzy ze stażem od 25 do 28 lat i 6 miesięcy oraz 2500 zł dla żołnierzy ze stażem powyżej 28 lat i 6 miesięcy).

Na liście benefitów znajdziemy również: nagrody jubileuszowe przyznawane po 20 i więcej latach służby (w wysokości od 75 proc. do nawet 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia wraz ze stałymi dodatkami), nagrody uznaniowe, wynagrodzenie za czasowe pełnienie obowiązków i za pełnienie służby poza granicami kraju (misje wojskowe), ryczałt za przeniesienie służbowe w wysokości 3000 zł, zasiłek osiedleniowy – od 3000 zł w przypadku żołnierza, który osiedlił się bez rodziny, do 15 000 zł w przypadku żołnierza, który przesiedlił się z rodziną.