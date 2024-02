Koniec 800+? Zaczną się problemy. Jasnowidz Jackowski zobaczył to w swojej wizji

Młodzi ludzie umierają na potęgę! Nawet on rozkłada bezradnie ręce. "To mnie przeraża"

Jasnowidz Jackowski słynie ze swoich wizji, które dotyczą przyszłości. Dziennikarz "Super Expressu" postanowił zapytać o to, co myśli na temat nowego rządu oraz tego, co będzie się działo w polskiej polityce. Dodatkowo jasnowidz odniósł się także do tematu, który nurtuje wielu Polaków. Co dalej z 800 plus? Zdaniem Jackowskiego, przyszłość tego świadczenia jest zachwiana i jego zdaniem wkrótce może się zmienić jego forma wypłacania.

Jackowski: wizja. Koniec 800 plus? Jasnowidz zobaczył to wyraźnie

- Nie jestem zwolennikiem ani jednej, ani drugiej partii politycznej - zaznaczył na początku Krzysztof Jackowski w rozmowie z naszym dziennikarzem. - Ten rząd będzie miewać kryzysy, pierwszy czeka go w kwietniu 2024 roku. To wcale nie jest pewne, czy ten rząd w ogóle dotrwa do końca. To nie musi oznaczać, ze będzie to się działo z powodu jakichś niegodziwych kroków np. prezydenta wetującego ustawy. Ta kadencja jest w czasie trzech ważnych wyborów w kraju. Musimy brać pod uwagę, ze koalicja, która powstała, nie jest idealna. Są to zlepki starych partii, oprócz Hołowni, który wszedł do sejmu przebojem - mówi jasnowidz.

Nasz dziennikarz zapytał także o to, co z o programem 800 plus. - Z tym się zaczną problemy, będą rożne projekty i to projekty z koalicji. Zostaną wprowadzone różne obwarowania na 800 plus, ten rok 2024 będzie jeszcze bezproblemowy, ale następny już nie - wyjaśnił Krzysztof Jackowski.

