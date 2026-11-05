Pogoda dla Bydgoszczy: 6-8 listopada

Mieszkańcy Bydgoszczy w najbliższy weekend doświadczą sporych wahań temperatury i zmiany w zachmurzeniu. Prognoza na dni od 6 do 8 listopada pokazuje wyraźny trend ochłodzenia, który najbardziej odczuwalny będzie w nocy. Dobrą wiadomością jest całkowity brak opadów, co pozwoli w pełni wykorzystać jesienną aurę, choć w coraz chłodniejszym wydaniu.

Pochmurny, ale najcieplejszy piątek

Weekend rozpocznie się w Bydgoszczy pod znakiem dużego zachmurzenia. W piątek, 6 listopada, niebo będzie w większości zasłonięte chmurami, ale będzie to jednocześnie najcieplejszy dzień weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 10 stopni Celsjusza. Noc również będzie jeszcze stosunkowo łagodna, z temperaturą minimalną na poziomie około 4°C. Powieje przy tym słaby wiatr z prędkością do 2 m/s.

Słoneczna sobota z pierwszym przymrozkiem

W sobotę aura całkowicie się zmieni. Chmury ustąpią miejsca bezchmurnemu niebu, które pozostanie z nami już do końca weekendu. Słoneczna pogoda nie przyniesie jednak ocieplenia – wręcz przeciwnie. W ciągu dnia temperatura maksymalna w Bydgoszczy spadnie do około 8°C. Prawdziwa zmiana nadejdzie w nocy, kiedy to po raz pierwszy pojawią się przymrozki. Temperatura spadnie do około -1 stopnia Celsjusza. Wiatr osłabnie i będzie niemal nieodczuwalny.

Chłodna i pogodna niedziela

Ostatni dzień weekendu, 8 listopada, będzie kontynuacją sobotniej pogody. W Bydgoszczy przez cały dzień utrzyma się bezchmurne niebo. Niestety, zrobi się jeszcze chłodniej. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 6°C, a noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się na najzimniejszą w tym okresie. Słupki rtęci spadną do około -3 stopni. Wiatr pozostanie słaby, osiągając prędkość około 2 m/s.

Weekend w Bydgoszczy. Co robić przy takiej pogodzie?

Brak deszczu i słońce w sobotę oraz niedzielę to idealne warunki do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Warto jednak pamiętać o coraz niższych temperaturach. Piątek, mimo chmur, będzie najlepszym dniem na dłuższe aktywności ze względu na najwyższą temperaturę. Z kolei sobota i niedziela to doskonała okazja do jesiennych spacerów w słońcu, na przykład w parkach czy wzdłuż nabrzeża. Ciepłe ubranie będzie jednak niezbędne, szczególnie rano i wieczorem, gdy odczuwalne będą już przymrozki.

Dane pogodowe: OpenWeather