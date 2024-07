i Autor: Się Pomaga

ruszyła zbiórka!

Kornelka marzy, by stanąć na własnych nogach! Ruszyła zbiórka na pomoc 8-latce ze Świecia

Dziewczynki w jej wieku marzą o tym, by tańczyć, śpiewać, bawić się z koleżankami. Być po prostu dzieckiem. Obecnie Kornelka może jedynie patrzeć na inne dzieci i zastanawiać się, jak to jest móc chodzić samodzielnie. Jednak, aby to się udało, potrzebna jest kosztowna rehabilitacja. W internecie ruszyła zbiórka pieniędzy dla 8-latki ze Świecia. Każde wsparcie będzie na wagę złota!