Koszmarna śmierć 14-letniej Kseni. Straciła życie w drodze do McDonald's

- To jest wielki dramat. Największą karą dla niej jest świadomość, że jej młodsza kuzynka nie żyje - powiedział nam jeden ze śledczych z Nakła nad Notecią kołu Bydgoszczy.

Był piątek, 11 grudnia 2020 roku. Patrycja i Ksenia. postanowiły w nocy pojechać do Nakła. Pojechały do baru znanej sieci fast food. Spod ich domu jedzie się ok. 15 minut. Po zakupieniu jedzenia przejechały przez skrzyżowanie i wracały już do domu. Skrzyżowanie z drogą krajową numer 10 wyposażone jest w sygnalizację świetlną, ale niestety wtedy nie działała. Zawróciły.

- Jedzenie było z tyłu. One zawróciły bo czegoś zapomniały. Niestety po godzinie 22 światła są wyłączane - powiedział jeden z policjantów w rozmowie z "Super Expressem".

Patrycja powinna przed światłami się zatrzymać. Nie miała bowiem pierwszeństwa. Nie zrobiła tego jednak. Swoim Audi wjechała na skrzyżowanie. Samochód wpadł pod koła wielkiego tira.

Ksenia miała tylko 14 lat. Gdy miała siedem lat zmarła jej mama. Patrycja jej matkowała. Była dla nie autorytetem. Starszą siostrą i ciotką w jednym.

Ksenia zginęła w tym wypadku. Patrycja w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Przeżyła. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym została przez sąd skazana na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. Ma zakaż prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Nikt nie ma wątpliwości, że Patrycja nie chciała spowodować wypadku.