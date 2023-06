Koszmarny wypadek pod Grudziądzem! Motorowerzysta zmarł w szpitalu [ZDJĘCIA]

Tragiczny wypadek pod Grudziądzem. Nie żyje mężczyzna

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek (20 czerwca) około godz. 12.45 w Starym Błonowie, na skrzyżowaniu drogi prowadzącej z Łasina do Gardei z drogą do Nowego Błonowa.

- Po dojeździe na miejsce stwierdzamy brak funkcji życiowych u kierowcy motoroweru, przybyłe zastępy wraz z ZRM toczyły walkę o życie motorowerzysty. Po kilkunastu minutach reanimacji poszkodowanemu zostały przywrócone funkcje życiowe, został on przetransportowany do szpitala - przekazuje OSP Łasin. Niestety poszkodowany później zmarł...

Jak powiedziała dziennikarzom Nasze Miasto Grudziądz policja, oba pojazdy jechały z kierunku Łasina. Kierująca samochodem osobowym wyprzedzała motorowerzystę na skrzyżowaniu w momencie, gdy ten skręcał w drogę podporządkowaną. Po zderzeniu oba pojazdy wypadły z drogi i zatrzymały się na poboczu.

