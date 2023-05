Leśniczy spod Bydgoszczy odzyskał swoją ślubną obrączkę! Zgubił ją 23 lata temu [ZDJĘCIA]

Piknik strzelecki w Bydgoszczy. To była nie lada gratka dla miłośników broni! [ZDJĘCIA, WIDEO]

Leśniczy spod Bydgoszczy odzyskał swoją ślubną obrączkę! Zgubił ją 23 lata temu

W sobotę, 13 maja leśniczy Adam Kata z Leśnictwa Zółwin (Nadleśnictwo Bydgoszcz), zwrócił się do Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego "Bractwo" z prośbą o pomoc. - Pomagaliśmy w oczyszczaniu dróg leśnych z żartu jakiegoś jegomościa, który podrzucił podkładki papowe z gwoździami, żeby przebijać koła samochodów - wyjaśniają członkowie grupy.

Przy pomocy specjalistycznego sprzętu, "Braterstwo" znalazło nie tylko "pułapki" na kierowców. W trakcie sprzątania lasu w Żółwinie znaleziono m.in. spinki do włosów i monety z okresu II wojny światowej. To jednak nie koniec znalezisk. Pomagając leśniczemu, członkowie bydgoskiej grupy nie sądzili, że przyczynią się do rozwiązania innej sprawy. Jak się okazało, leśniczy Kata 23 lata temu zgubił w lesie złotą obrączkę. Po zdarzeniu próbował ją jeszcze odnaleźć, ale bezskutecznie.

- Zażartował, że chętnie by ją chciał ponownie zobaczyć. Spełniliśmy jego prośbę. Udało się! Po 23 latach, zguba powróciła do właściciela - wyjaśnia "Bractwo".

