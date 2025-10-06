Leżał na chodniku, gdy przejechał go mercedes! 45-latek nie miał żadnych szans

Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, 5 października 2025 roku, po godzinie 19:00 przy ulicy Rycerskiej 9 w Bydgoszczy. Jak poinformował sierż. sztab. Jakub Skrzypek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, dyżurny komendy miejskiej otrzymał zgłoszenie o potrąceniu pieszego przez samochód osobowy.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz służby ratunkowe. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 33-letnia kobieta kierująca mercedesem, wyjeżdżając z parkingu podziemnego jednej z posesji, nie zachowała należytej ostrożności i najechała na mężczyznę leżącego na chodniku.

Poszkodowany 45-latek został natychmiast przewieziony do szpitala, jednak mimo wysiłków lekarzy jego życia nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w placówce medycznej. Policjanci, pracujący na miejscu pod nadzorem prokuratora, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady oraz wykonali dokumentację fotograficzną. Zbadano również kierującą pod kątem trzeźwości – kobieta była trzeźwa.

– Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia – przekazał sierż. sztab. Jakub Skrzypek z KWP w Bydgoszczy.

Na czas działań służb ruch w rejonie ulicy Rycerskiej był utrudniony. Mundurowi apelują do wszystkich kierowców, by zawsze upewniali się, że tor jazdy jest wolny, zwłaszcza przy włączaniu się do ruchu lub manewrach cofania. W wielu przypadkach, jak podkreślają policjanci, odrobina uwagi może uratować ludzkie życie.

Śledztwo w sprawie śmiertelnego potrącenia prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy.