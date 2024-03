i Autor: Shutterstock; Paweł Skraba/Super Express

Łukasz Schriber ma "kontrowersyjny" pomysł na Młyny Rothera! Młodzi bydgoszczanie będą zachwyceni

Kandydat na prezydenta Bydgoszczy, Łukasz Schriber przedstawił w sobotę (9 marca) pomysł stworzenia w odrestaurowanych XIX-wiecznych Młynach Rothera "centrum gamingowego". Jego zdaniem to sposób na ożywienie obiektu i zwiększenie rozpoznawalności miasta w kraju. Co na to mieszkańcy?