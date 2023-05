Majówka 2023 w Bydgoszczy. Gdzie zrobić zakupy 1 maja? [LISTA SKLEPÓW]

Majówka 2023 w Bydgoszczy. Jakie sklepy będą otwarte?

W końcu zaczęła się upragniona majówka! Jak zwykle 1 maja 2023 roku sklepy w Bydgoszczy będą zamknięte na cztery spusty. Wszyscy mieszkańcy, którzy zapomnieli zrobić najpotrzebniejsze zakupy, będą mieli na to szanse. Które sklepy w Bydgoszczy będą czynne? Gdzie zrobić zakupy w poniedziałek, 1 maja?

Majówka 2023. Tu zrobisz zakupy 1 maja w Bydgoszczy!

Uwaga zapominalscy bydgoszczanie! Szansą na zrobienie zakupów w poniedziałek, 1 maja będą małe osiedlowe sklepiki, w których za ladą stanie właściciel lub osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych. Dodatkowo kolejną opcją na drobne zakupy są stacje benzynowe.

Jeśli chodzi o sklepy sieci Żabka, to w święta są one zazwyczaj otwarte w godz. 9.00-19.00 lub 11.00-21.00. Spokojnie będziemy mogli pójść do aptek (głównie będą czynne te całodobowe).

Przypominamy, że 1 maja nie skorzystamy natomiast z usług sklepów takich jak:

Biedronka,

Lidl,

Carrefour,

Auchan,

Aldi,

Netto,

Dino,

Delikatesy Centrum.

Sonda Masz plany ma majówkę 2023? Tak, już mam Nie, jeszcze nie