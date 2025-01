Małgosię zabiło zwarcie ozdób choinkowych. Jej mąż Mariusz walczył o życie w szpitalu

- Nie możemy w to uwierzyć. To jest nowy dom. Według wstępnych ustaleń, pożar wybuchł od zwarcia lampek świątecznych. Nie wiem, dlaczego nie wywaliło korków. Przecież jak jest zwarcie, to zawsze bezpieczniki odcinają dopływ prądu - mówił krótko po tragedii jeden z bydgoskich policjantów. - To jest wielka tragedia. Kobieta miała 41 lat. Jej mąż w stanie ciężkim trafił do szpitala w Gryficach. Dzieci są w stanie dobrym - dodał.