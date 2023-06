i Autor: BCZK.pl/se

Trwają poszukiwania

Marcin nie został wpuszczony do samolotu w Turcji! Potem nikt go już nie widział. Tajemnicze zaginięcie bydgoszczanina

W sprawie zaginięcia Marcina Jaworskiego z Bydgoszczy jest więcej pytań niż odpowiedzi. Jak ujawnia policja, 15 czerwca mężczyzna miał informować najbliższych, że jest w Turcji i chce wrócić do domu. Niestety okazało się to niemożliwe, ponieważ bydgoszczanin nie został wpuszczony na pokład samolotu. To był ostatni kontakt z zaginionym...