Memy na Dzień Nauczyciela 14.10.2024: Zobacz najlepsze grafiki. To rozbawi nauczycieli do łez! [GALERIA]

Para 19-latków szykowała się do ślubu. Filip zginął na oczach córeczki i ukochanej

Dzień Nauczyciela 2024 na wesoło! Zobacz najlepsze memy [14.10.2024]

W sieci można znaleźć mnóstwo memy, które idealnie nadają się na Dzień Nauczyciela 2024. Sprawdźcie, z czego w tym roku śmieją się internauci!

Dzień Nauczyciela 2024. Skąd wzięło się to święto?

Dzień Edukacji Narodowej, potocznie określany mianem Dnia Nauczyciela, obchodzony jest w Polsce 14 października. Jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które zostało ustanowione 27 października 1972 roku. Dzień Nauczyciela jest obchodzony w szkołach i na uczelniach, i stanowi okazję do nagradzania wyróżniających się pracowników szkół oraz nauczycieli. Co ciekawe, dzień ten jest obchodzony jest na całym świecie! Niestety dla uczniów dzień 14 października nie jest ustawowo wolny od zajęć. Przeważnie odbywa się akademia oraz wręczenie kwiatów nauczycielom.

Prezent na zakończenie roku szkolnego dla nauczyciela = łapówka? #EwelinaPyta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.