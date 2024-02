i Autor: Shutterstock, Paweł Skraba/ Super Express

Młodzi ludzie padają jak muchy! Jasnowidz Jackowski mówi o szczepionkach na COVID-19. Nawet on jest w szoku

Mariusz Korzus | ago 7:16

Krzysztof Jackowski (60 l.) najsłynniejszy Polski jasnowidz jest przerażony. Jeszcze nigdy w swojej pracy nie stykał się z taką ilością niewyjaśnionych zgonów u młodych ludzi. Ich rodziny proszą go o podanie przyczyny śmierci, jednak on jest bezradny. Kiedyś były samobójstwa i różnego rodzaju problemy finansowe. Dzisiaj to tajemnicze zgony młodych ludzi.