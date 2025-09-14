Najdłuższy most w Polsce. Titanic zmieściłby się na nim kilka razy

Pod Grudziądzem, w miejscowości Rozgarty, znajduje się najdłuższy most w Polsce. Imponująca konstrukcja, oddana do użytku w październiku 2011 roku, stanowi fragment autostrady A1 i łączy węzeł „Nowe Marzy” z węzłem „Grudziądz”. Jej całkowita długość wynosi 1953,6 metra, co czyni ją rekordzistką w kraju.

Most biegnie nad Wisłą i jej doliną. Składa się z trzech głównych części: mostu nurtowego o długości około 400 metrów, a także dwóch ogromnych estakad dojazdowych – jedna z nich liczy blisko 995 metrów, druga ponad 560 metrów. Całość ma szerokość 34,7 metra, co umożliwia swobodny przejazd pojazdów w obu kierunkach autostrady. Do budowy wykorzystano zaawansowane technologie – od metody nawisowej przy wznoszeniu przęseł nad nurtem rzeki, po nasuwanie podłużne przy estakadach.

Zobacz też: Oto najgłębsze jezioro w Polsce. Można w nim zanurzyć Statuę Wolności lub Big Bena

Rozmiary większe niż "Titanic"

Aby zrozumieć skalę tej inwestycji, warto porównać ją do jednego z najsłynniejszych statków w historii – RMS Titanica. Transatlantyk, który zatonął w 1912 roku, miał 269,1 metra długości i około 28 metrów szerokości. Oznacza to, że most w Rozgartach jest aż ponad siedem razy dłuższy od Titanica.

W praktyce, gdyby ustawić legendarny statek „głowa w rufę” na powierzchni mostu, zmieściłoby się tam ponad siedem takich jednostek jedna za drugą. Nawet pod względem szerokości most wypada korzystnie – ma 34,7 metra, a więc jest szerszy od statku o kilka metrów.

i Autor: Dalu84 / CC BY-SA 3.0

Symbol nowoczesnej inżynierii

Most pod Grudziądzem to nie tylko rekord długości, ale również przykład nowoczesnej inżynierii. Dzięki niemu możliwe było usprawnienie ruchu na jednym z kluczowych odcinków autostrady A1, co ma ogromne znaczenie zarówno dla transportu krajowego, jak i międzynarodowego. Konstrukcja, której skala przerasta wyobrażenie wielu kierowców, na stałe wpisała się w krajobraz regionu i pozostaje jednym z najbardziej imponujących obiektów mostowych w Polsce.

Zobacz też: To on zachwyca najbardziej. AI wybrała najpiękniejszy polski zamek