Najlepsze restauracje wegetariańskie w Bydgoszczy - TOP 10 bydgoskich restauracji wegetariańskich

Najlepsza restauracja wege Bydgoszcz - LISTA
W dzisiejszych czasach coraz więcej osób świadomie podchodzi do kwestii odżywiania, poszukując alternatyw dla tradycyjnych dań mięsnych. Niezależnie od tego, czy kierują nami pobudki etyczne, zdrowotne, czy po prostu chęć spróbowania nowych smaków, znalezienie miejsca oferującego wysokiej jakości dania roślinne staje się priorytetem. Dla mieszkańców i gości, którzy cenią sobie kuchnię bezmięsną, często pojawia się pytanie o poszukiwanie najlepszej restauracji wegetariańskiej w Bydgoszczy, która sprosta ich oczekiwaniom pod względem smaku, świeżości i atmosfery.
- noto ramen
- Adres: pl. Kościeleckich 5, 85-033 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Uwielbiam Przepyszne ramen Świetny tantanmen-kremowy,trochę pikantny i jadałam jeszcze wersję z klarownym,aromatycznym bulionem i kurczakiem,ale ostatnio zaszły zmiany i zniknął z menu. Obsługa profesjonalna,miła i pomocna. Można iść w ciemno,doradzą w wyborze Dania szybko wychodzą z kuchni. Wszystko mega smaczne"
- Czosnek i Oliwa
- Adres: Grudziądzka 33, 85-130 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo ładne miejsce. Obsługa była rzeczowa i udzielała odpowiedzi na zadawane pytania. Rosół bardzo dobry, wszystkie dania bardzo ładnie podane. Co do mięs, mieliśmy z partnerką wrażenie że były troszkę słabo doprawione plus mój rostbef miał być wysmażony średnio a był dość krwisty, jest to gruby kawał steka więc rozumiem z czego to wynika. Tak czy inaczej możemy spokojnie polecić na spróbowanie, należy spodziewać się wyższych cen."
- Gościniec SOPLICA
- Adres: Gdańska 181, 85-674 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Pyszne jedzenie i przemiła obsługa. Byliśmy w 6 osób (4 dorosłych plus dwoje malych dzieci. Spróbowaliśmy rosół i żurek z zup - obie bardzo smaczne i całkiem ok rozmiarowo. Z dań głównych schabowy klasyczny, polędwiczki wieprzowe w sosie pieprzowym, kotlet devolai i wątróbka w sosie śmietanowym - porcje duże i smaczne. Do picia herbaty malinowe i rozgrzewające oraz zimowa i kakao. Wszystko w raczej rozsądnych cenach biorąc pod uwagę jakość, smak i rozmiar porcji."
- Restauracja Kresowianka
- Adres: Fordońska 21, 85-085 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Super klimat, jedzenie jakiego teraz ciężko znaleźć, ceny przyjazne, miła rodzinna atmosfera, dzieci mogą się bawić i czują się swobodnie, obsługa robiła swoje i wogóle nie zwracała uwagi na zabawy dzieci."
- Restauracja Luizjana Bydgoszcz
- Adres: Długa 27, 85-034 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Restauracja Luizjana to miejsce, które bardzo łatwo polubić - nawet jeśli portfel chwilę później potrzebuje chwili ciszy i refleksji. Ceny są wysokie, ale do przełknięcia. Już sam wystrój robi wrażenie: ceglane ściany, piękne drewno i te zielone kafelki… totalnie skradły moje serce. Nawet naczynia są bardzo ładne i wszystko razem tworzy klimat, w którym po prostu chce się siedzieć i jeść. Rib eye steak był wyborny i wcale nie przesadzam. Świetnie przygotowany, ładnie podany, a z ziemniakami w skórce smakował idealnie. Nic dodać, nic ująć. Bardzo polecam też etouffee z krewetkami, kalmarami i łososiem. Zamówiłam je jako osoba, która do łososia ma stosunek raczej chłodny… a tu proszę - jedno danie i nagle zaczynam rozważać, czy nie powinnam przeprosić tej ryby za wszystkie złe słowa z przeszłości. Kalmary też zdecydowanie warto spróbować. A desery… tu apel do przyszłych gości: nie popełniajcie naszego błędu i nie zamawiajcie tylko dwóch. Bo potem patrzycie na menu i myślicie „mogliśmy być odważniejsi”. Z drinków: Hugo wymiata. Manhattan natomiast polecam raczej koneserom mocniejszych wrażeń. Obsługa bardzo miła, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. PS. Przepraszamy panią Dominikę, która nas obsługiwała, za napiwek w monetach obiecujemy poprawę przy następnej wizycie."
- Vansa Ghar
- Adres: Dworcowa 96, 85-010 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jakosciowo i przyprawione we wschodnim styly. Kuchnia otwarta - widzisz, jak gotują (to dla tych co maja uprzedzenia ) Kucharze takze ze wschodu więc wiedzą, co robią. Polecam kazdemu, nie zawiedzie sie. Zupa 19, danie 40."
- A'Favela
- Adres: plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Dzisiaj odwiedziłam restaurację A’Favela i mogę z całą pewnością stwierdzić, że było to niesamowite doświadczenie. Restauracja w stu procentach oddawała atmosferę Brazylii, miała jasny i ciekawy wystrój, smaczne jedzenie i duże porcje. Byłam niezmiernie szczęśliwa, gdy zobaczyłam bezglutenową pizzę – to była miłość od pierwszego wejrzenia. Chciałabym również przekazać moje szczere podziękowania kelnerce o imieniu Olena, była bardzo miła, pomogła nam w wyborze dań i podtrzymywała rozmowę, kiedy było to konieczne. To na pewno nie była moja ostatnia wizyta w tej restauracji, ponieważ nie zdążyłam spróbować wszystkich dań"
- ParaBoo
- Adres: Dworcowa 52, 85-010 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Fajny kameralny lokal, z zewnątrz niepozorny ale było mega miło i smacznie! Polecamy każdemu kto jest przejazdem w Bydzi tak jak my!!"
- Restauracja Naturalna
- Adres: Pomorska 48, 85-050 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Pyszne wegańskie jedzenie! Zamówiliśmy Żurek na zakwasie z ogórków kiszonych i musimy przyznać, że nie spodziewaliśmy się tak genialnej zupy! Chętnie byśmy na nią wrócili. Zjedliśmy również bardzo dobry makaron carbonara i wrapa z kimchi. Kimchi niestety słabo wyczuwalne, ale plus za ilość i jakość seitanu. Spore porcje jedzenia, sympatyczna obsługa i przyjemne wnętrze."
- Restauracja Sielsko Smaki Regionu Bydgoszcz
- Adres: Konna 14, 85-687 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Mieliśmy przyjemność przeżycia niezapomnianych chwil podczas własnego ślubu cywilnego. To był strzał w 10tke. Piękny klimat, piękne miejsce, zadbanie o każdy szczegół. Otwartość, kreatywność, doświadczenie. Pyszne jedzenie, cudowna współpraca. Obsługa na najwyższym poziomie, brawa dla Pana Managera, Pani kelnerki Marty oraz dekoratorki Pani Weroniki. Czas, świat zatrzymuje się w miejscu -"